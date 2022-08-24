Акция «Чистые стены» прошла в Железнодорожном районе Рязани

Рязанские волонтёры ликвидировали надписи наркотической направленности.

Ребята из Центра профилактики асоциальных явлений среди молодёжи города Рязани «Мой выбор» совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков областного управления МВД в Железнодорожном закрасили свыше 20 надписей на стенах с информацией о распространении запрещённых веществ.

Надписи были выявлен на улицах 2-ая, 3-я и 4-ая Линии в Рязани. На сайте городской мэрии отмечается, что акция проводится в разных районах города каждый месяц.