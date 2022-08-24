Среда, 24 августа, 2022
Татьяна Проводина

Акция «Чистые стены» прошла в Железнодорожном районе Рязани

Фото с сайта администрации Рязани

Рязанские волонтёры ликвидировали надписи наркотической направленности.

Ребята из Центра профилактики асоциальных явлений среди молодёжи города Рязани «Мой выбор» совместно с Управлением по контролю за оборотом наркотиков областного управления МВД в Железнодорожном закрасили свыше 20 надписей на стенах с информацией о распространении запрещённых веществ.

Надписи были выявлен на улицах 2-ая, 3-я и 4-ая Линии в Рязани. На сайте городской мэрии отмечается, что акция проводится в разных районах города каждый месяц.

Акция «Чистые стены» прошла в Железнодорожном районе Рязани
Акция «Чистые стены» прошла в Железнодорожном районе Рязани
Акция «Чистые стены» прошла в Железнодорожном районе Рязани
Акция «Чистые стены» прошла в Железнодорожном районе Рязани
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