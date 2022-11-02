Академия ФСИН России отпраздновала 88-летие со дня образования учебного заведения. 1 ноября там прошло торжественное собрание, посвящённое также Дню народного единства.
В мероприятии участвовали глава Рязанской городской думы Татьяна Панфилова, первый зампред областного правительства Анна Рослякова, представители органов власти и силовых структур региона, а также ветераны, сотрудники вуза и курсанты.
Татьяна Панфилова поздравила профессорско-преподавательский состав и курсантов Академии от лица депутатов Рязанской городской думы.
Председатель городского парламента пожелала всем присутствующим мира, счастья, благополучия, дальнейших успехов и новых свершений на благо Родины.
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