Академия ФСИН России отпраздновала 88-летие со дня образования учебного заведения. 1 ноября там прошло торжественное собрание, посвящённое также Дню народного единства.

В мероприятии участвовали глава Рязанской городской думы Татьяна Панфилова, первый зампред областного правительства Анна Рослякова, представители органов власти и силовых структур региона, а также ветераны, сотрудники вуза и курсанты.

Татьяна Панфилова поздравила профессорско-преподавательский состав и курсантов Академии от лица депутатов Рязанской городской думы.

Татьяна Панфилова: «Вы по праву можете гордиться успехами своего вуза. За 88 лет работы Академия выпустила немало высококвалифицированных специалистов, которые честью выполняют возложенные на них задачи, обеспечивая надёжную защиту законных прав и интересов граждан России»

Председатель городского парламента пожелала всем присутствующим мира, счастья, благополучия, дальнейших успехов и новых свершений на благо Родины.

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