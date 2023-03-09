Четверг, 9 марта, 2023
Татьяна Проводина

Агропредприятия Рязанской области помогают нашим бойцам в зоне СВО

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Фото с сайта Минсельхоза Рязанской области

Предприятия АПК Рязанской области оказывают помощь нашим подразделениям на передовой.

«Старожиловоагроснаб» закупил материалы и оборудование для подразделений 137 гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка. Всё это приобретено в рамках акции «Всё для Победы» Общероссийского народного фронта.

В подразделение полка уже переданы теплоизоляционный материал, запасные АКБ, 1000 газовых баллонов, электропроводка и электрооборудование, стройматериалы и другое. В ближайшее время всё это отправят на передовую.

Бойцы Рязанского полка сердечно благодарят за участие в сборе «Всё для Победы», – сообщает минсельхоз Рязанской области.

Это не первая крупная поставка для российских войск от рязанских сельхозпредприятий и организаций АПК.

Агропредприятия Рязанской области помогают нашим бойцам в зоне СВО
Агропредприятия Рязанской области помогают нашим бойцам в зоне СВО
Агропредприятия Рязанской области помогают нашим бойцам в зоне СВО

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