Агропредприятия Рязанской области помогают нашим бойцам в зоне СВО

Предприятия АПК Рязанской области оказывают помощь нашим подразделениям на передовой.

«Старожиловоагроснаб» закупил материалы и оборудование для подразделений 137 гвардейского парашютно-десантного Рязанского полка. Всё это приобретено в рамках акции «Всё для Победы» Общероссийского народного фронта.

В подразделение полка уже переданы теплоизоляционный материал, запасные АКБ, 1000 газовых баллонов, электропроводка и электрооборудование, стройматериалы и другое. В ближайшее время всё это отправят на передовую.

Бойцы Рязанского полка сердечно благодарят за участие в сборе «Всё для Победы», – сообщает минсельхоз Рязанской области.

Это не первая крупная поставка для российских войск от рязанских сельхозпредприятий и организаций АПК.