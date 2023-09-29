Аграрии Рязанской области приступили к переработке сахарной свеклы

В Рязанской области началась переработка сахарной свеклы, сообщает региональное правительство.

Переработка осуществляется на Сотницынском сахарном заводе, расположенном в Сасовском районе. Предприятие перерабатывает свеклу, полученную в Сасовском, Пителинском и Шацком районах. Там ее урожай убран с 40% полей.

Произведенный сахар-песок уже начали отгружать на предприятия оптовой торговли.

Итоговое производство сахара ожидается в объемах не ниже уровня прошлого года: в 2022 году Сотницынский сахарный завод произвел 21,5 тысяч тонн сахара, что полностью покрывает потребность населения Рязанской области.