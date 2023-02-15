Среда, 15 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Аграрии из Рязанской области побывали на передовом производстве средств защиты растений в Липецкой области

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Фото с сайта минсельхоза Рязанской области

Рязанские аграрии посетили производство средств защиты растений ГК «Шанс» в Липецкой области. Завод «Шанс Энтерпрайз» является одним из самых современных в России и Европе подобных предприятий.

Наша делегация увидела весь процесс создания средств защиты растений: работу в цехе гербицидов на новейшем оборудовании ведущих мировых компаний; открытый в прошлом году цех по выпуску гранулированных препаратов; цех по производству тары и многое другое.

Группа компаний «Шанс» работает на рынке средств защиты растений с 2004 года и входит в топ-5 крупнейших компаний отрасли в стране. Завод производит более 80 высококачественных препаратов из всех групп пестицидов и микроудобрения.

В 2022 году завод «Шанс Энтерпрайз» включён в перечень системообразующих организаций российской экономики. Все препараты предприятия показали высокую биологическую эффективность на уровне лучших мировых производителей, надёжно защитив урожай от сорняков, вредителей и болезней.

Аграрии из Рязанской области побывали на передовом производстве средств защиты растений в Липецкой области
Аграрии из Рязанской области побывали на передовом производстве средств защиты растений в Липецкой области

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