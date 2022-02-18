«Агентство развития бизнеса Рязанской области» и РЖД провели первое рабочее совещание в рамках нацпроекта «Производительность труда»

17 февраля на базе «Агентства развития бизнеса Рязанской области» состоялась деловая встреча представителей ОАО «Российские железные дороги» с рядом руководителей рязанских предприятий – потенциальных участников национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

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Основная тема мероприятия – участие в нацпроекте – эффективном инструменте оптимизации производственных процессов, влияющих на объёмы транспортировки продукции посредством железнодорожного транспорта.

По словам начальника центра повышения эффективности труда персонала РЖД Артема Черногаева, на сегодняшний день у рязанских предпринимателей есть возможность не только открыто говорить о существующих проблемах, но и решать их совместно с представителями региональной власти.

«Именно открытый диалог позволяет не замалчивать те проблемы, решение которых требует вмешательства. Одним из способов выявлять и устранять их, как раз и является нацпроект», –подчеркнул он.

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Артем Черногаев также отметил высокую эффективность работы с «узкими» местами в производственных процессах и разрешать их путем применения инструментов бережливого производства при поддержке экспертов Регионального центра компетенций (РЦК).

О тех преимуществах, которые дает нацпроект «Производительность труда», его промежуточных результатах, реальных кейсах и лучших региональных практиках внедрения участникам деловой встречи рассказал руководитель РЦК Павел Крутов.

«Предприятия, уже реализующие нацпроект на своих территориях, смогли добиться значительного снижения уровня незавершенного производства, оптимизировать и сократить время протекания процессов, увеличить выработку, и создать более комфортные условия труда, – подчеркнул Крутов. – В числе предприятий, занимающихся транспортировкой и отгрузкой произведенных товаров железнодорожным транспортом и активно внедряющих на своих площадях инструменты бережливого производства, – АО «Точинвест» и ООО «СФАТ-Рязань».

О региональных мерах поддержки, предусмотренных для участников нацпроекта «Производительность труда», участникам встречи рассказала замначальника управления промышленной политики и инновационного развития регионального минэка Елена Кузина. В частности, это преференции на получение инвестиционного налогового вычета, возможность получить льготный займ, а сотрудникам предприятий – принять участие в федеральных обучающих программах по повышению производительности труда.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Рязанской области с 2018 года. За это время его участниками стали более 60 предприятий региона разных отраслей экономики.