Агата Муцениеце прокомментировала роман с Никитой Кологривым

В воскресенье в 23.20 на ТНТ выйдет новый выпуск развлекательного «Шоу Воли» (18+), гостями которого станут молодые и очень популярные актёры Агата Муцениеце и Алексей Лукин.

Агата Муцениеце сегодня одна из самых востребованных и сексуальных актрис российского кино. В беседе с Павлом Волей она рассказала, что гордится тем, что всего в карьере добилась сама, хотя были случаи, когда ей предлагали роль «через постель». Тогда еще совсем юная актриса пресекла намёки режиссера. Также Агата рассказала, кто из российских актёров лучше всех целуется. В рейтинге актрисы – Владимир Селиванов, Александр Робак, Денис Кукояка, Дава и Андрей Бурковский.

Ведущие не могли пройти мимо вопросов о романе с Никитой Кологривым, о котором когда-то намекнул сам актёр.

«Это был роман. Но он как был, так и сплыл. Недолгий…» Я абсолютно согласна с Никитой. Лучше и не скажешь! Никита супер, я считаю, что он очень классный», – прокомментирует Агата цитату Кологривого.

Вторым гостем выпуска станет молодой актёр Алексей Лукин, известный зрителям ТНТ по сериалу «Казачок», в котором он исполнил главную роль. Алексей расскажет о своей многодетной семье, а его сестра, которая находится в зрительном зале, признается, что в актёрскую профессию он попал из-за нее. Также актёр раскроет подробности съёмок в шоу «Последний герой» на ТВ-3, победителем которого он стал в прошлом «семейном» сезоне. В финале выпуска Алексей Лукин получит сразу несколько «Оскаров» от Павла Воли.