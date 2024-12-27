Афиша мероприятий Рязани на выходные 28-29 декабря

Наконец-то год вышел на финишную прямую! Всего ничего остается до главного праздника страны, с чем нашей редакции остается только поздравить рязанцев и гостей города, которые и на этих выходных наверняка найдут для себя подходящее событие, чтобы отдохнуть и проникнуться атмосферой волшебства и предвкушением грядущей чарующей поры.

28 декабря, суббота

– «Новогодние приключения Трубадура и Принцессы» (0+), Муниципальный культурный центр – в 10:00 и 13:00 Трубадур и Принцесса будут ждать всех желающих на новогоднем балу, организованным детским музыкальным театром «Созвездие Добра» в формате зажигательного мюзикла для всей семьи. Разумеется, не обойдется без вступительной елки с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Информацию о наличии билетов можно уточнить в кассе МКЦ по номеру телефона: +7 (4912) 92-62-37.

– Вечерняя новогодняя лыжная гонка (6+), Мемориальный парк – как поётся в знаменитой песне, «если хочешь быть здоров – закаляйся»! Зимние виды спорта – это всегда оплот веселья и приятного превозмогания в окружении снега, так что уже в субботу в 15:00 преданные любители лыжного спорта и новички-энтузиасты столкнутся в захватывающем соревновании!

– Новогодняя ярмарка «Зима, зима, как ты прекрасна!» (0+), площадь перед МКЦ – не только 28, но и 29 и даже 30 числа с 17:30 до 19:00 на Площади Победы пройдут мероприятия, такие как концерт, конкурсы и игры, которые непременно смогут зарядить всех присутствующих новогодним настроением. В сказочном антураже и из уст самих гостей прозвучат популярные песни о зиме, вспомнятся любимые фильмы новогодней тематики и соответствующие истории. Словом, отличная возможность развеяться!

29 декабря, воскресенье

– Балет «Щелкунчик» (0+), Муниципальный культурный центр – ну и как же можно обойтись без культовой истории, напрямую ассоциирующейся с Новым годом и Рождеством у всей нации, да что уж там, мира? Балет для всей семьи в двух действиях продолжительностью 2 часа с одним антрактом отгремит в 13:00 и 17:00. Легендарная музыка Чайковского прозвучит в торжестве красоты и магии, поставленном Классическим Национальным Русским балетом под руководством А. Бутримовича – лауреата и обладателя бронзовой медали 9 Международного конкурса артистов балета и хореографов. Сюжет сказки не нуждается в представлениях, лучше сразу настроиться на то, чтобы насладиться прекрасным представлением. Билеты можно приобрести на сайте МКЦ.