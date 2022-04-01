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Пятница, 1 апреля, 2022

Адвокат попросил допросить участников интернет-форумов по делу рязанки Елены Логуновой

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Адвокат попросил допросить участников интернет-форумов по делу рязанки Елены Логуновой

Александр Ильин
Фото: соцсети / instagram.com/mrs.kosheleva62

Адвокат Максим Калинов, представляющий интересы семьи пропавшей рязанки Елены Логуновой, попросил следователей допросить некоторых участников интернет-форумов, пишет «КП-Рязань». 

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Ходатайство Калинов направил в следственный комитет, который занимается расследованием уже несколько месяцев. 

По мнению защитника, пользователи Сети имеют «интересную и объективную информацию». Калинов считает, что она может помочь следствию в установлении обстоятельств дела. 

Ранее детектив Шумякина заявила, что не верит, что пропавшая рязанка Логунова жива.

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