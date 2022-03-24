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Четверг, 24 марта, 2022

Детектив Шумякина не верит, что пропавшая рязанка Логунова жива

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Детектив Шумякина не верит, что пропавшая рязанка Логунова жива

7info

Детектив Екатерина Шумякина, занимающаяся поисками пропавшей рязанки Елены Логуновой, заявила, что не верит, что она жива. 

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Шумякина рассказала, что мать Елены Наталья Кошелева получила ответ от оператора, что телефон её дочери был выключен в 9 утра. Видеться с внуками рязанке не дают. 

Ни Наталья, ни телеведущий Андрей Малахов не платят Шумякиной за поиски.

Детектив подтвердила, что Александр Логунов дважды прошёл проверку на полиграфе, но по её мнению главное не это, а результаты проверки. Почему семья Александра отказалась от использования детектора лжи, Шумякина не знает.

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