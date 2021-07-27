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Вторник, 27 июля, 2021
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Адвокат Пашаев рассказал о проблемах со здоровьем у Ефремова

7info
Адвокат Пашаев рассказал о проблемах со здоровьем у Ефремова
Михаил Ефремов. Фото: Пресненский районный суд Москвы.
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Адвокат Эльман Пашаев, защищавший Михаила Ефремова, сообщил, что у актёра начались серьёзные проблемы со здоровьем, пишет Лайф.

Юрист рассказал про проблемы с лёгкими у подзащитного, но диагноз не назвал, сославшись на невозможность разглашения информации. По его словам, от этой болезни скончался отец Ефремова.

Заболевание не входит в список освобождений от заключения. На воле артист старался более-менее поддерживать своё состояние, однако рецидивы случались нередко. В колонии обеспечить надлежащий медицинский уход нереально.

Ефремов отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, устроенное в Москве. Сев за руль пьяным, артист врезался в автомобиль, которым управлял рязанец. Через некоторое время пострадавший скончался в больнице.

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