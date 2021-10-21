Административные комиссии за 9 месяцев оштрафовали рязанцев на 4,6 млн. рублей

Вопрос о работе административных комиссий в первом полугодии рассмотрели на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Рязанской городской Думы. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Более 73% рассмотренных дел касается нарушений Правил благоустройства: ненадлежащей организации работ по удалению надписей, рисунков и объявлений собственниками объектов, не проведение собственниками и пользователями зданий и сооружений очистки от снега и наледи прилегающих территорий и подходов, ненадлежащее содержание фасадов.

За 9 месяцев текущего года административные комиссии Рязани рассмотрели 4 287 дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 9 млн. 741 тыс. рублей. Это значительно больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сумма взысканных штрафов превысила 4,6 млн. рублей.