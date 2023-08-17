Администрация: школы Рязани готовы к началу учебного года

В сентябре 67 школ города примут 62 тысячи детей. Учреждения образования Рязани прошли приемку межведомственной комиссией и готовы к 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На капитальный ремонт семи школ областного центра в этом году выделено 526 млн. рублей из федерального, регионального и муниципального бюджетов. В шести школах — № 8, 15, 37, 41, 52, 70 — ремонт завершен. Во всех школах классы готовят к новому учебному году, ведется уборка помещений. Помогают приводить в порядок, мыть отремонтированные классы и коридоры педагоги, родители и дети.

«Эти школы принимают детей в полном объеме. Отмечу, что отремонтированные школы — это фактически новые учреждения с благоустройством, площадками, асфальтированной территорией, с ремонтом или установкой нового ограждения. К примеру, в 15-й школе появился новый стадион», — рассказала заместитель главы администрации Рязани Лариса Крохалева по итогам посещения всех отремонтированных школ.

В школах, где проходил капитальный ремонт, были закуплены мебель и новое оборудование для кабинетов физики, химии, информатики, технологии.

В школе № 1 детей примет основная часть здания. Во втором корпусе — бывшем здании педагогического колледжа — продолжается ремонт. Срок окончания работ — декабрь 2023 года. Планируется, что новый учебный корпус будет использоваться для размещения начальной школы с января 2024 года. Работы выполняются в полном объеме, согласно графику.