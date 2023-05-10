Среда, 10 мая, 2023

Администрация Рязани отказалась от планов строительства школы на улице Дзержинского

7info

Проектирование и строительство школы на улице Дзержинского в Рязани в действующих муниципальных программах не предусмотрено. Об этом 7info сообщили в пресс-службе городской администрации.

В планах строительство новой школы в районе стадиона «Спартак». В случае внесения изменений в градостроительные нормативы, контракт на разработку проектной документации заключат в 2023 году.

Ранее заявлялось о планах построить новую школу в центре города на участке в 2,7 га на улице Дзержинского, где ранее располагалось троллейбусное депо УРТ. По этому вопросу проводились публичные слушания.

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