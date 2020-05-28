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Врач, исцели себя сам? Как помочь медику сохранить психическое равновесие

7info 2
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РИА «7 новостей» продолжает серию прямых эфиров на актуальные темы. Сегодня нашим гостем стал профессор кафедры психиатрии РязГМУ, доктор медицинских наук, член Общественной палаты Рязанской области Алексей Владимирович Меринов.

Он разработал пособие «Пути стабилизации психического состояния».В первую очередь оно адресовано тем, кто в эти непростые дни оказался на передовой, – медицинским работникам. К сожалению, принято считать, что медики – самые стрессоустойчивые люди, всё знающие и никогда не болеющие, практически – супергерои. Но это, увы, не так.

Алексей Меринов в беседе с выпускающим редактором РИА «7 новостей» Ириной Бочаровой опроверг самые распространённые мифы о медработниках и поднял важнейшую тему – помощи и благодарности врачам.

В галерее вы можете ознакомиться с пособием Алексея Меринова. Обязательно поделитесь этой информацией на своих страницах и расскажите о них знакомым врачам.

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