Вознесённый над суетой

Удивительна судьба Вознесенского храма, давшего название одной из современных улиц Рязани. Первоначальное его возведение считалось незаконным. А в ходе исследовательской работы в архивах выяснилось, что эта церковь принадлежала некоторое время так называемым обновленцам – неораскольникам XX века

Вопиющее событие

В середине XVI столетия удивительное, из ряда вон выходящее событие произошло в церковной жизни Рязани, когда епископ Рязанский и Муромский Михаил уехал в Москву для участия в земском и церковном соборах, созванных царем Иваном Грозным. После отъезда владыки священник расположенной в рязанском кремле Иоанно-Зачатьевской церкви, иеромонах Иоанн Зачатенский, самовольно затеял возведение деревянного храма в честь Вознесения Господня. Когда я в конце восьмидесятых годов прошлого века впервые услышал об этой истории от одного из краеведов, то, честно признаюсь, в неё не поверил. Потому что решение о постройке церкви Зачатенским и теми людьми, которые его поддержали, было принято не только без благословения епископа Михаила, но и вопреки желанию этого владыки. Что считалось (и до сих пор считается) поступком не только противоправным, но и просто вопиющим. Но с фактами не поспоришь. И неопровержимые документальные свидетельства этой истории имеются. Хотя до сих пор точно не установлено, в каком месте стоял первый Вознесенский храм в нашем городе. Одни краеведы считают, что это район Казанского монастыря на улице Монастырской. Другие убеждены, что и первоначально храм в деревянном исполнении находился там же, где и сейчас (ул. Вознесенская, 26 а). Бесспорного документального подтверждения своей правоты ни одна из сторон не имеет.

Божье благословение

Когда владыка Михаил возвратился из Москвы в подведомственную ему Рязанскую епархию, Вознесенская церковь была уже построена. Поскольку храм возвели самовольно, без благословения епископа, он считался, по сути, незаконным. Его должны были разобрать. До нас детальные подробности реакции владыки Михаила на произошедшее не дошли, но точно можно сказать, что «на тормозах» подобное дело тогда спустить никто из духовных лиц не мог ни при каких обстоятельствах. Неизвестно также, какие меры собирался применить по отношению к строптивому монаху Зачатенскому вернувшийся рязанский епископ. Потому что почти сразу после его возвращения из Москвы в Переяславль Рязанский (то есть нынешнюю Рязань) этот владыка умер. А заменивший его новый епископ Кассиан решил возведенную уже Вознесенскую церковь оставить, увидев в произошедшем «Божье благословение».

Приход и прихожане

Известно, что в 1626 году в деревянном Вознесенском храме был придел во имя Живоначальной Троицы. Ещё через 50 лет в этом церковном приходе значилось 32 двора, из которых половина принадлежала мастеровым по производству кирпича. Документально подтверждено, что богослужения в каменной Вознесенской церкви стали проводиться с 1794 года. Храм с приделом святых чудотворцев, бессребреников и целителей Козьмы и Демьяна (за избавление людей от болезней они не брали денег) освятил архиепископ Симон (Лагов). Прошение о дозволении построить вместо деревянной каменную церковь прихожане подали в 1765 году. Получив разрешение, стали собирать средства на возведения храма.

Известно, что основную часть денег на постройку выделил служивший коллежским советником Николай Васильевич Хомяков. В 1834 году перестроили трапезную: расширили её и сделали придел трёх святителей – Василия Великого, Иоанна Златоустого и Григория Богослова. И вплоть до октябрьской революции 1917 года храм содержался в безупречном состоянии. Причем ремонтно-восстановительные работы велись в основном за счёт средств самих прихожан. Наибольшую помощь церкви оказывали несколько семей купцов и мещан Рюминых.

Послереволюционная же судьба Вознесенской церкви в сравнении с другими рязанскими святынями в каком-то смысле уникальна. Закрылся этот храм в 1939 году. А за десять лет до этого Вознесенская церковь стала принадлежать верующим так называемой обновленческой ориентации. Это религиозное направление было вызвано к жизни Советской властью, желавшей с его помощью подорвать доверие верующих к Русской Православной Церкви. Как и во всей стране, в Рязани произошёл своеобразный религиозный раскол. Православные поддерживали святейшего патриарха Тихона и считали обновленцев «иудами», а сами верующие новой направленности были или неоязычниками, или людьми, обманутыми советскими агитаторами. Из-за проявлений церковного раскола в Рязани существовало тогда два кафедральных храма – Борисоглебский и Вознесенский. Причем последний принадлежал обновленцам. Настоятеля этой Вознесенской церкви власти возвели в ранг епископа, а после смерти погребли его на территории храма, в котором он служил. Только быстро история расставила всё по своим местам.

Вознесенский храм перестал быть кафедральным для обновленцев, когда в него перестали ходить люди. Полгода он пустовал. А сразу после официального его закрытия бывшие церковные площади заняли многочисленные советские организации и учреждения. И уже после Великой Отечественной войны появились в стенах церкви новые арендаторы, пережидавшие время до определения их в новые здания. Тогда областной ДОСААФ приспособил Вознесенский храм под автошколу и автомотоклуб. Купола, своды и алтари уничтожены были ещё раньше, и рьяным добровольцам осталось только довершить разрушение: снести каменную с чугунными решетками церковную ограду.

Возрожденная радость

Православным верующим Вознесенский храм вернули в марте 1992 года. Благодаря усилиям тогдашнего настоятеля, отца Анатолия (Лазарева), уже через два месяца начались регулярные богослужения. А 8 июня прислал поздравительную телеграмму патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Ещё через три года отремонтировали западную часть церкви, где были освящены приделы в честь Казанской иконы Божией Матери и Трех святителей. Установили телефон, провели водопровод и канализацию. С 1999 года стала эксплуатироваться новая крестильная с храмом во имя Козьмы и Демьяна. Обширные комплексные строительные работы по благоустройству церковной территории проведены были также летом 2005 года. И поныне вознесенный над суетой храм свергает старые мифы и осуществляет связь поколений.

Евгений Данилин