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С заботой о старшем поколении. Пожилые рязанцы получат подарки от «Альфа-стоматологии»

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Клиника «Альфа-стоматология» по праву завоевала авторитет социально-ориентированный организации. Её специалисты не раз проводили интерактивные занятия для малышей, рассказывая им о правилах гигиены полости рта и необходимости следить за здоровьем зубов. В период пандемии «Альфа-стоматология» приняла решение поделиться с рязанцами материальной помощью от государства и направить деньги, выделенные правительством РФ, на снижение стоимости ряда стоматологических услуг. И снова «Альфа-стоматология» готова поддержать рязанцев. На этот раз клиника дарит подарки пожилым клиентам.

1 октября во всём мире отмечается День пожилых людей. Проникновенные и очень точные слова о значении старшего поколения в жизни молодых произнёс Папа Франциск: «Народ, не уважающий своих стариков, лишен памяти, а значит, и будущего». И действительно, старшее поколение – это те, кто отдал свою жизнь служению родине и воспитанию детей. Именно от взрослых наставников молодые принимают эстафету жизни, продолжая начатое ими. День пожилых людей – это не просто праздник, это важная дата, которая напоминает каждому из нас об уважении к пожилым членам общества и о будущем молодого поколения.

Сотрудники «Альфа-стоматологии» знают, благодаря кому они живут и трудятся. Мы помним, кто учил нас, кто помогал в трудные минуты, – признаётся главный врач клиники Андрей Лавренюк. – Мы согласны с Цицероном, который сказал, что людям бездушным тяжек любой возраст, а потому желаем каждому представителю старшего поколения здоровья телесного и духовного. Желаем, чтобы ваши знания, жизненная мудрость были востребованы молодыми, чтобы вы постоянно чувствовали внимание и уважение своих детей и внуков, представителей власти и соседей по дому.

Но какой же праздник без подарков? Для пожилых клиентов «Альфа-стоматология» готова сделать медицинскую помощь более доступной, что особенно актуально именно сегодня. Клиника дарит всем посетителям от 55 лет памятные подарки, бесплатную диагностику на самом современном 3D-аппарате, денежные сертификаты от 1 до 5 тыс. рублей при настоящем и будущем лечении, постоянный значимый дисконт для членов семьи и близких и многое другое

Ломоносов сказал, что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. И мы эти слова направляем молодежи. Запомните их, и будущее непременно настанет для вас, – добавил Андрей Лавренюк.

Подробную информацию о скидках и подарках можно найти на официальном сайте «Альфа-стоматологии». Кроме того, у клиники появился свой YouTube-канал, на котором рязанцы могут найти видеоконсультации докторов по популярным видам лечения и процедурам: имплантации и протезировании, лечении и отбеливании зубов, исправлении прикуса и стоматологическим услугам для детей.

Адрес клиники «Альфа-стоматология»:

Рязанская область, г. Рязань, площадь 50-летия Октября, дом 2.

Телефоны:

+7 (4912) 505-202

+7 (4912) 51-07-07.

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