Подарок от Ларисы Крохалёвой в день учителя всем школам Рязани

В Рязани все 68 школ и ещё областной Центр образования «Дистанционные технологии» стали счастливыми обладателями подарочного набора-трилогии фильма телеканала «Россия К» «Восьмой день творения» о русском космизме.

Этот фильм снимали в Москве специально к юбилею нашего земляка, основоположника русского космизма Николая Фёдорова. Ещё весной на оргкомитете Правительства Рязанской области по празднованию юбилея философа Фёдорова было предложено подарить школам Рязани такой интеллектуально-художественный подарок.

И вот Лариса Крохалева, теперь в новом качестве — руководителя Центральной библиотечной системы города, как настоящий подвижник, как педагог со стажем держит слово, данное ранее когда-то. И эти подарки она сделала самостоятельно, от себя лично.

Всемирная неделя космоса отмечается в мире более 20 лет. В Рязани мероприятие прошло впервые, что стало возможным благодаря волонтёрской деятельности Ларисы Анатольевны. Она пригласила из Москвы доктора филологических наук, ведущего научного сотрудника института мировой литературы РАН Анастасию Гачеву, которая занимается философией русского космизма почти 30 лет. А директор рязанской школы № 75 Виталий Викторович Ерёмкин принял гостей в стенах нового учебного заведения, с прекрасным залом на 500 мест, похожим на театр, в котором разместились старшеклассники со всех школ города.

Анастасия Георгиевна Гачева привезла в подарок также всем школам Рязани и библиотекам центральной библиотечной системы города Рязани свои книги о философе Фёдорове.

Впервые в регионе мы начали наконец-то отмечать Всемирную неделю космоса благодаря великим землякам -рязанцам Циолковскому и Фёдорову, 190-летний юбилей которого отпраздновали 6 июня. А также благодаря Владимиру Федоровичу Уткину — крупному учёному, работавшему на военный космос страны, чье имя теперь носит Рязанский Радиотехнический университет. Такие три серьезных имени на карте рязанского края дают смелые основания называть нашу область космической!

Но не только научные доклады были прочитаны детям 3 октября, в день рождения Есенина — тоже русского космиста. Тема фантастики не обошла вниманием этот праздничный день. Заслуженный учитель России Галина Владимировна Карпачева старалась быть с детьми в диалоге на тему разных направлений фантастической литературы.

Все начинается с мечты — под таким девизом проходило данное событие. Специально для этого дня ребята из школ искусств и художественных школ Рязани нарисовали картины по теме — «Каким я вижу космос?» Авторам лучших работ Лариса Крохалева вручила космический шоколад — огромные плитки, оформленные в космическом стиле, который придумали в Центральной городской библиотеке имени С. А. Есенина для талантливых юных художников. А еще библиотеки города приготовили школьникам и учителям выставку книг по научной и художественной фантастике.

Одним из пунктов мероприятия стало награждение благодарственными письмами «Жить по-федоровски» наших рязанцев и рязаночек. Просветителей — подвижников. Так как Фёдоров — уже давно символ просветительства, святости и подвижничества, то было принято решение для создания таких наград выдающимся людям нашего города.

Письма за подписью мэра города Елены Сорокиной вручала начальник управления культуры администрации города Рязани Евгения Власова.

Наградили Наталью Загрину — директора мемориального музея-усадьбы академика И.П.Павлова, Наталью Барышову, члена общественной палаты и социального волонтера, Галину Карпачеву — директора Центра образования «Дистанционные технологии», Надежду Майорову — главного редактора РИА «7 инфо», Николая Плетнева — директора Дворца молодежи, Игоря Мурога -директора Политехнического института и Светлану Гарамову — заслуженного учителя России, которая, несмотря на почтенный возраст, продолжает волонтёрскую деятельность, возглавляя музей школы № 7.Когда Светлана Григорьевна Гарамова — эта красивая, седовласая женщина вышла на сцену, весь зал встал и приветствовал ее аплодисментами. Это наша дань учителю, наша бесконечная благодарность и любовь.

И сам подвижник и миротворец Федоров был почти 15 лет учителем истории, географии и астрономии в провинциальных школах России, да и любой великий человек будь то учёный или художник — он всегда Учитель кому-то и для кого-то, так как учитель- это главная профессия в жизни общества, и где первые учителя для детей — это их родители. Так что каждый из нас существует в ипостаси учителя в той или иной степени и понимает важность и ответственность этого труда.

Всемирная неделя космоса, которая прошла и в художественном музее выставкой картин рязанских художников, и в 75 школе культурно-просветительским проектом «Океан Солярис — острова памяти» будет еще продолжаться. И в политехническом институте, и в музее Циолковского в Ижевском.

Все начинается с мечты, человек смотрит в небо, любуется звездами. Сначала это начинают художники и поэты. Поэты воспевают красоту, траекторию которой потом пытаются рассчитать ученые. И вот первый человек уже в космосе, а теперь и много десятков космонавтов облетели нашу общую планету. Но самое главное, любуясь звездами не забывать о нравственном законе, который должен жить внутри нас. А у кого его нет — на то призваны учителя — открывать этот закон в нас — показывать путь к добру, сложный, тернистый и единственный правильный для всех.

Ирина Нечаева

Фото портала Вездекультура