Пенза на прокачку: рязанец тестирует спорт в городе

Вот и подошёл к концу I Всероссийский молодежный медиафорум «mediaАКЦЕНТ», который проходил в Пензе с 4 по 7 сентября. Рязань представили журналисты РИА «7 новостей» – Алексей Агеев и Екатерина Расторгуева. Ребята вместе с командой участников из Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Удмуртии, Пензы и Орла подготовили конкурсный материал.

Алексей Агеев попробовал себя в роли журналиста в кадре и смог прекрасно проявить. По итогам форума он стал одним из 20 лучших журналистов, которые пройдут стажировку в федеральных СМИ в Москве.

Публикуем конкурсный материал. Ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать!

Физкультпривет!

Меня зовут Лёша. Я из Рязани. В спорте я с 8 лет: плавание и бокс, а ещё 13 лет в хоккее с шайбой. Сегодня в Пензе хоккеисты местного «Дизеля» сразятся на льду с командой «Орджи» из Китая – событие, на которое я приехал из Рязани. Матч вечером, поэтому в запасе пара часов для прогулки по Пензе. Прокачаем город на спортивность: узнаем, что в топе у местных жителей и отыщем редкие виды спорта. На старт!

Фото: Дарья Тимаева

398 тысяч пензенцев увлекаются физкультурой и спортом, а в области таких еще больше – 554 тысячи. Об этом я узнал на сайте Минспорта региона.

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Самый популярный вид спорта здесь – это плавание. По официальным данным, им занимается чуть больше 39 тысяч жителей. В их числе – знаменитая пензенская пловчиха Ольга Ключникова.

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Целых 10 золотых медалей завоевала пловчиха с особенностями слуха Ольга Ключникова на недавно прошедшем Чемпионате Мира в Бразилии. Это личный рекорд для спортсменки. Девушка — лидер сборной России по плаванию и тянет за собой всю команду.

Сегодня Ольга отмечала день рождения. Своим звонком пришлось немного прервать ее торжество. Но она заверила: в данный момент рядом только родные, которые собрались поздравить девушку с прошедшим праздником. День рождения у спортсменки 1 сентября, но в эту дату она все еще была на соревнованиях, поэтому отметить решила после приезда. На свое 30-летие Ольга подарила себе личный рекорд, впервые завоевав 10 золотых медалей на одном чемпионате.

Но даже столь успешное для девушки первенство не обошлось без серьезных трудностей. Пришлось за день адаптироваться к климату Бразилии. К последним двум заплывам казалось, что силы уже были на исходе. Нервозности прибавилось на дистанции 100 метров — дали фальстарт, пришлось некоторое время находиться в воде.

Но даже столь успешное для девушки первенство не обошлось без серьезных трудностей. Пришлось за день адаптироваться к климату Бразилии. К последним двум заплывам казалось, что силы уже были на исходе. Нервозности прибавилось на дистанции 100 метров — дали фальстарт, пришлось некоторое время находиться в воде.

— Тогда тренер сказала: «Оля, не важно сколько ты проплывешь, главное — выиграй». Это было самым запоминающимся моментом в моей карьере. Тебе очень тяжело, но ты все-таки выигрываешь — непередаваемые эмоции, — вспоминает Ольга.

Она уверена, что в таких случаях ей помогает сильный характер. Именно он делает из спортсменки лидера, который ведет свою команду вперед.

— Меня иногда спрашивают: «А что ты хочешь? Ты уже добилась многого». Я хочу, чтобы мной восхищались. И задавались вопросом: «А как она это делает?», — заявляет Ольга.

У девушки с рождения есть особенности слуха. Однако 24 года назад заболевание не помешало Ольге записаться в секцию плавания.

— Долгое время я пыталась скрывать заболевание. До сих пор немного стесняюсь его, не очень приятно о нем говорить. Хочется, чтобы меня принимали за обычного человека, — подчёркивает пловчиха.

После своего триумфа Ольга не собирается долго прерываться на отдых. В конце ноября спортсменке предстоит выступить на очередных соревнованиях.

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Закрывает ТОП-3 популярных видов спорта в регионе легкая атлетика. Как я выяснил, главное место сбора пензенских бегунов — Олимпийская Аллея. Это четырёхкилометровая кольцевая дорожка в лесопарковой зоне, где каждый день тренируются и гуляют люди.

О трендах пензенского спорта я решил узнать у горожан на улицах Пензы. Главными видами спорта они выделили гимнастику, хоккей и плавание. А еще, по мнению пензенцев, в городе не хватает баскетбольных площадок, легкоатлетического стадиона и турников во дворах.

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Удача улыбнулась мне неожиданно — я встретился с министром физической культуры и спорта Пензенской области Григорием Кабельским. Ещё с детства он увлекался шахматами и легкой атлетикой, а теперь катается на велосипеде. Григорий Ефимович рассказал, в регионе уделяют внимание олимпийским дисциплинам: плаванию и прыжкам в воду, хоккею и гимнастике. Пензенское училище олимпийского резерва готовит профессиональных спортсменов и тренеров.

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Тайский бокс в Пензе — один из пяти редких видов спорта. Президент региональной Федерации объяснил, почему так сложилось.

Тайским боксом увлекается не так много людей, как плаванием или футболом. К этому единоборству пензяки пришли в начале 90-х. Вид спорта развивался нестабильно. Только в 2015 году в регионе появилось отделение Федерации тайского бокса. Его штаб-квартира — клуб «Thai Fight». Он открыт для всех, кроме детей младше 6 лет.

Главного тренера клуба Максима Брагина ученики любят и уважают:

— Тренер знает свое дело, поэтому каждое его занятие проходит интересно, — пишет в соцсетях одна из воспитанниц.

Фото: клуб Thaifight

Родителей маленьких спортсменов тоже приглашают на занятия. Отец с сыном, например, могут в паре отрабатывать различные приемы.

Но тайский бокс в Пензе — проблематичный вид спорта. В федерации маленький штаб сотрудников, где работают всего три профессиональных тренера на всю область. Поэтому здесь не до толпы воспитанников. Да и Министерство спорта, по словам тренера, не поддерживает федерацию. Причина — неолимпийский вид.

— Минспорту нужен только тот спорт, где возможны олимпийские медали. Мы не живем, мы выживаем. И не благодаря минспорту, а вопреки, — уверенно заявляет Максим Брагин.

Но тренер не готов опускать свои руки в боксерских перчатках. Он набирает новые кадры, которые будут готовить спортсменов.

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На часах 19:00 и я уже жду хоккейного матча на «Дизель Арена», а вместе со мной 1575 болельщиков. Пензенскому «Дизелю» предстоит сразиться с клубом «ОРДЖИ» из Пекина. Это первая домашняя игра сезона регулярного чемпионата ВХЛ — Шелкового пути.

Фото: Екатерина Расторгуева

Часть поклонников «Дизеля» ждут от команды как минимум выхода в плей-офф. В предсезонном турнире пензенские хоккеисты обыграли всех соперников. Другая часть болельщиков отмечает, в последние годы все меньше радостных тенденций в развитии клуба.

В первом периоде соперники играли на равных до удаления хоккеиста «ОРДЖИ». Преимущество пензенцев на льду не дало результатов – ворота китайской команды остались непреступными. В следующую двадцатиминутку пензенцы взвинтили темп и стали нагнетать обстановку. Это привело ещё к одному удалению у гостей.

Фото: Екатерина Расторгуева

Одна из контратак «ОРДЖИ» завершилась голом Цяньи Хуана. Центрфорвард взял шайбу под контроль, зашёл в зону Дизеля и неотразимо бросил снаряд в левый от голкипера угол ворот. Хоккеисты пензенской команды продолжили атаковать, но распечатать крепость Джордана Лиема не смогли.

Автором второй шайбы в ворота Ильяса Гафиуллина стал Райли Шин. Хоккеист переправил снаряд после передачи Максима Мишакова и Ильи Неколенко. Перед хозяевами матча встала непростая задача: забить минимум две шайбы за 2 десятка минут. Пензенцы постарались перевести игру к воротам «ОРДЖИ», но безрезультатно. Даже смена вратаря на шестого полевого принесла местной команде лишь разочарование. Слаженный прессинг китайцев сделал свое дело: нападающий «ОРДЖИ» отправил шайбу в сетку пустых ворот россиян. «Дизель» в первом домашнем матче этого года не порадовал своих поклонников ни одной забитой шайбой.

Фото: Екатерина Расторгуева

Игра закончилась со счетом 3:0.

«Дизель», конечно, не порадовал. Зато результат поездки в Пензу превзошел ожидания. В регионе топят за спорт – развивают олимпийские дисциплины и стараются преуспеть в редких видах спорта. В столице области доступны бесплатные спортивные площадки: популярная – Олимпийская аллея с легкоатлетическими и велодорожками.

Впереди – следующий город на прокачку. Какой? Следите за анонсами, занимайтесь физкультурой и будьте здоровы. Ваш рязанец Лёша.

Над лонгридом работали:

Алексей Агеев, Екатерина Расторгуева, Никита Ильин, Вероника Кузьминова, Анна Тараткина, Даша Тимаева, Елена Зябкина, Артём Власов, Анастасия Тимофеева, Айгуль Рахимова