О чём писали газеты 100 лет назад

Мы продолжаем знакомить читателей с газетной информацией вековой давности. На этот раз представлены тексты, опубликованные в газете «Известия рязанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов» 27 июля 1919 года.



Газета «Известия» Рязанского губернского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от 27 июля 1919 года.



В ЦАРСТВЕ БЕЛЫХ. ПРОВОЦИРУЮТ.



Минск. 22 июля. В подольской правительственной военной газете напечатано лживое провокационное известие, будто немецкое Правительство оказывает русской красной армии самое широкое содействие; утверждается, что немецкие офицеры и унтер-офицеры командируются в качестве инструкторов в красную армию. Говорится о тайном союзе, будто бы заключенном между Германией и Россией. Сообщается также о том, что немцами отправляются в Курляндию железные дивизии, бронепоезда, военные припасы, которые передаются в распоряжение большевиков. Эти вздорные провокационные слухи распространяются поляками с явной целью оправдать в глазах общемирового мнения наступление польских войск против советской России.



ХУЖЕ ЦАРСКОГО РЕЖИМА.



Чернигов. Член президиума всеукраинского уезда волостных исполкомов, вернувшийся с деникинского фронта, сообщает, что на Дону режим в тысячи раз хуже царского. Всех, подозреваемых в большевизме, вешают. Деникин в казацкой среде не пользуется популярностью. казаки с нетерпением ожидают прихода красной армии. Армия Деникина состоит преимущественно из офицеров – буржуазных сынков.



ВСТРЕЧА ДЕНИКИНСКИХ БАНД.

Саратов, 24 июля. Бежавшие из Царицына передают, что по вступлении в город Деникинских банд местное духовенство отслужило молебен, старая полиция выплыла из своих нор. В городе расклеены черносотенные воззвания и прокламации, в рабочих кварталах произведены многочисленные обыски и аресты.

ИНОСТРАННАЯ ЖИЗНЬ. ГЕРМАНИЯ. ДЕМОНСТРАЦИЯ В БЕРЛИНЕ.



Науэн. В понедельник 21 июля в Берлине процессия демонстранток с красными знаменами направилась к Бранденбургским воротам, но была остановлена отрядом правительственных войск, так как на требование солдат разойтись демонстранты ответили отказом, то солдаты открыли огонь. Ранен один человек. Демонстранты кроме красных знамен несли плакаты с надписями коммунистической партии.



АВСТРИЯ.



Лион, 21 июля. Сумма, которую Чехия и Югославия должны будут уплачивать союзникам на открытие австрийского долга, равняется полутора миллиардам франков золотом. Большая часть падает на чехов. Многие предвидят, что этот договор приведет Австрию к банкротству, так как она не в состоянии будет оплатить убытков.



ПОТЕРИ АМЕРИКАНЦЕВ НА МУРМАНЕ.

Лион, 25 июля. Из Вашингтона сообщают, что из числа 517 солдат, составляющих американский отряд в Архангельской и Мурманской областях, 80 убито во время военных действий, 20 скончались от ран, 69 от болезней, 30 взято в плен большевиками, 28 пропало без вести

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ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ РЕВТРИБУНАЛА. ПРИГОВОР.



1919 г. июля 15 дня именем Российской Социалистической Федеративной и Советской Республики выездная сессия Рязанского губернского революционного трибунала в городе Михайлове, выслушав дело о злостных дезертирах Иосифе Морозове, Ефиме Старостине, Степане Сидорове, Михаиле Гордееве, Григории Савельеве, Василии Сальникове, Василии Шишкине, Петре Желторогове, Иване Дуброве, Якове Леонове, Федоре Костяшкине, Андрее Шевендяеве, Андрее Чадаткине, Павле Припискове, Якове Краснове, Андрее Цветкове, Андрее Крылове, Спиридоне Ежове, Иване Жавине, Андрее Павлове, Михаиле Серегине, Николае Якушине, Сергее Абрамове и Иване Лаврушине.



1) учитывая тяжелое положение, которое переживает в настоящий момент Р. С. Ф. С. Р.

2) признавая их виновными в том, что они своим отсутствием в рядах Красной Армии внесли разложение в общий план мобилизации Республики рабоче-крестьянских сил для борьбы за освобождение трудящихся против угнетателей империалистов.

3) признавая факты их дезертирства установленными, приговорила:



Старостина, Сальникова, Леонова, Костяшкина и Лаврушина за их неоднократное бегство из части Красной Армии и за явное уклонение от участия в борьбе с пролетарскими массами за их освобождение, выделяя особо дезертиров Леонова и Лаврушина, первого за даденную взятку при задержании и второго за участие в выступлении контрреволюции и нанесении тяжких побоев товарищам красноармейцам и члену Г. Ч. К.



1) дезертиров Старостина, Сальникова, Леонова, Костяшкина и Лаврушина расстрелять. Приговор привести в исполнение уездному военному комиссариату.

2) Морозова, Сидорова, Гордеева, Савельева Григория, Дударева, Шевендикова, Чидаткина, Приписнова и Краснова к условному расстрелу.

3) Кабанова, Цветкова, Крылова, Ежова, Савельева Федора, Живина к условному лишению свободы сроком на десять лет.

4) Павлова, Серегина, Якушина и Абрамова к условному лишению свободы сроком на пять лет.

5) Шишкина и Желторогова к условному лишению свободы сроком на три года.

6) всех условно осужденных отправить на фронт.

7) судебные издержки по 300 (триста) рублей взыскать с каждого осужденного.

СТРАШНОЕ БЕДСТВИЕ.



15 июля 1919 года в 5 часов с обеда по старому времени в д. Александровка Путятинской волости Сапожковского уезда разыгрался страшный ливень, вслед за которым прошел грозный, неожиданный град. Этот град, величиною с голубиное яйцо, в форме треугольника, покрыл всю поверхность земли на 2 вершка. От такого катастрофического явления погибли все озимые и яровые посевы до основания в размере 800 десятин. В 80 домах этим градом выбиты все до тла оконные рамы. Ввиду этого жители дер. Александровки, численностью в 1000 человек, лишены озимого и ярового хлеба. А также всех огородных овощей. Погибли и фрукты. Граждане этой деревни в настоящее время находятся, конечно, в страшно-бедственном положении. Растерянность среди них царит ужасная, они не знают, за что браться и как поступать с паровою землею, за неимением зернового обсеменения земли, а также и на прокормление самих себя в количестве 1000 человек. К этому присоединяется еще то обстоятельство, что около 700 голов крупного рогатого скота и лошадей с молодняком остались также совершенно не обеспеченными кормом на осень и зиму.



Ввиду этих обстоятельств Путятинский волсовет совместно с комиссаром продовольствия просят все продовольственные органы оказать гражданам д. Александровки посильную помощь.



Фото: humus.livejournal.com