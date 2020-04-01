Коронавирус: всё, что нужно знать

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Уважаемые жители Рязанской области!

25 марта состоялось выступление Президента РФ В.В.Путина, в котором он обращал внимание граждан России на те особые государственные меры, которые развертываются во всех регионах страны и направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.

В этих непростых для страны условиях появляется и огромное количество ложной информации о коронавирусе.

Именно поэтому мы, страховые представители Капитал Медицинское Страхование, решили сегодня поделиться с вами важной достоверной информацией.

Мы расскажем про мифы о коронавирусе, как обезопасить себя и близких, как соблюдать карантин и что делать если подозреваете у себя это заболевание.

О вирусе

Коронавирус – это респираторный вирус, да-да, всем знакомый нам ОРВИ. Просто это новый его тип, COVID-19 (собственно цифра «19» это порядковый номер такого типа вирусов). Источниками всех аналогичных вирусов/гриппов, являются дикие животные. И этот не тоже исключение – на сегодня ученые считают, что он пришел к нам от летучих мышей.

Такие вирусы появляются и мутируют каждый год. А особому вниманию и мерам безопасности вирус обязан повышенными осложнениями. Самое опасное и тяжелое осложнение, как и у гриппа – пневмония.

Факт №1

Вирус передается всего двумя путями: воздушно-капельным путем и контактным.

Это значит, что только одни маски не спасут от заражения, так как вирус передается и через слизистые оболочки. То есть, можно заразиться просто потерев глаза или нос руками. Про маски подробнее расскажем ниже.

Заразиться можно и через предмет, с которым контактировал больной. Например, выпили из одной кружки или через денежные купюры.

Факт №2

Так как вирус новый и ни у кого еще нет иммунитета – заразиться им могут практически все. Как и гриппом, который мутирует каждый год.

Просто у кого-то болезнь будет протекать легко и может обойтись насморком или легким недомоганием, а у кого-то симптомы будут серьезнее. В особой группе риска – пожилые люди, в возрасте старше 60-ти лет.

Те, кто уже переболел (а вы даже можете не подозревать что уже переболели коронавирусом) – приобретают иммунную защиту и, таким образом, формируют как бы барьер, который препятствует дальнейшему распространению заболевания. Но на создание такого естественного барьера, может уйти 1,5-2 года и за это время может переболеть большая часть населения. Поэтому сейчас все карантинные меры направлены только на одно – избежание быстрого массового заражения, когда одновременно могут заболеть столько человек, что не хватит лекарств, врачей и мест в больницах.

Мифы

Из-за паники вокруг коронавируса появилась куча ложной информации, слухов и мифов. Давайте развеем самые популярные из них.

Домашние животные

Как уже писали выше, вирус передаётся воздушно-капельным путем, через людей. От кошек и собак вы не заразитесь, они не переносят этот тип вируса (источник – Всемирная организация здравоохранения).

Вирус погибает при высокой/низкой температуре

Ходит миф, что в жарких странах вируса нет, и он погибает при жаре или холоде. Вирус передаётся при любой погоде (источник – Всемирная организация здравоохранения). Поэтому не пытайтесь сидеть в бане целыми днями или переохлаждаться – от вируса это не спасёт, а вы только навредите своему здоровью.

Комары и прочие насекомые

Ещё раз уточним, коронавирус относится к вирусам типа ОРВИ (грипп, простуда и вот это всё). Такие вирусы не передаются через укусы комаров и других кровососущих (источник – Всемирная организация здравоохранения). Поэтому, без необходимости, не злоупотребляйте средствами от комаров, можно заработать аллергию.

Народная медицина

Ну все же знают: чеснок, лимон и чай с малиной – наше всё, спасёт от любых болезней.

Да, чеснок обладает противомикробными свойствами. НО! Чтобы свойства начали действовать, нужна такая концентрация, которая содержится в 600 граммах чеснока. То есть, нужно за раз съесть такой объём, и только тогда возможен какой-то положительный эффект. Но от заражения коронавирусом это скорее всего никак не поможет и, тем более, не вылечит если уже заболели (источник – Всемирная организация здравоохранения).

Хотя, нет, временно спасёт от заражения – если съедите столько чеснока, к вам никто не сможет подойти ближе чем на 50 метров, а значит и заразить .

Ну, а если серьёзно, такие дозы чеснока не надо даже пробовать употреблять – подорвёте здоровье ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) от такой убойной дозы.

Тоже самое и с любой другой народной медициной – если вам так спокойней, используйте, но не злоупотребляйте. Эффекта не получите, а вот нанести вред можете вполне.

Самолечение

Очень опасный миф: антибиотики помогают от коронавируса, давайте будем принимать их для профилактики. Не вздумайте заниматься таким самолечением!

Антибиотики – «анти» и «био», то есть, против живых организмов. Живые организмы – это бактерии. А на вирусы антибиотики просто НЕ действуют, причём совсем, так как вирус изначально не живой организм, у него нет клеток.

Принимать антибиотики и другие лекарства без назначения врача – опасно для здоровья.

Ещё мифы о самолечении:

Промывание носа солевым раствором поможет не заразиться.

Нет, не поможет. Облегчить симптомы с насморком при простуде – да. А вирусу вода с солью не страшны.

Полоскание рта специальным средством – ополаскивателем (это вот то, что продаётся в дополнение к зубной пасте).

Это тоже не спасет от вируса. Но поможет в дополнительном уходе за полостью рта



Буду чаще пить кипяток/горячий чай, это убьёт вирус на слизистой в горле и во рту.

Нет, тоже мимо. Только травмируете слизистую кипятком и сделаете ещё хуже.

Посылки из Китая

Один из топовых мифов: через посылки с AliExpress можно заразиться, они же с родины очага заболевания.

На самом деле нет. Дело в том, что вне организма человека и на твёрдых поверхностях вирус живёт недолго. Потому что для воспроизведения вирусу необходимо быстро проникнуть в клетки чужого организма – организма хозяина.

А сколько идёт посылка из Китая? С такой же вероятностью можно заразиться и через кнопки в лифте вашего подъезда.

Нетрадиционные мифы

Ещё пару мифов от «знатоков»:

Электрические сушилки уничтожают вирус.

Как уже писали выше – температура не работает. Лучше чаще мойте руки с мылом.

Распыление спирта и других химикатов на кожу/одежду полностью защищает от заражения вирусом.

Подумайте, как это может помочь, если заразиться можно и через глаза, и просто вдохнув воздух рядом с больным человеком? А такими методами можно навредить слизистой оболочке или испортить одежду.

Обратите внимание. Это не касается кожных антисептиков на спиртовой основе для рук (это такие маленькие бутылочки с густой прозрачной жидкостью). Они вполне себе эффективны, когда нет возможности помыть руки с мылом.

Как защитить себя и близких

Сейчас самая важная задача для всех нас сделать так, чтобы замедлить распространение вируса и максимально растянуть заболевания вирусом во времени. Для этого:

Избегайте людных мест.

Соблюдайте правила личной гигиены: после каждого контакта с внешним миром мойте руки с мылом. Старайтесь меньше трогать руками лицо.

В очередях и магазинах старайтесь выдерживать дистанцию в 1,5-2 метра от других людей.

Почаще дезинфицируйте гаджеты, особенно мобильный телефон.

Наблюдайте за своими симптомами и за симптомами близких.

Если вы приехали из-за границы – выдерживайте 14-дневный карантин. Сидите дома и попросите близких/соседей покупать вам продукты, гулять с собакой и так далее.

Старайтесь оплачивать покупки пластиковой картой/гаджетами, по возможность избегайте наличных.

Если у вас есть признаки простуды – носите маску, любую. Это как минимум поможет сократить количество распространения зараженных частиц при чихе или кашле. И почаще меняйте маску.

Важное про маски. Одна только обычная, одноразовая медицинская маска не спасёт, например, от ручного контакта с зараженной поверхностью. И ещё она не плотно прилегает к лицу, и вы запросто можете вдохнуть воздух от заражённого человека.

Но если вы такую маску носите, старайтесь менять её как можно чаще. Желательно не носить одну маску дольше 1-2 часов. Она становится влажной, и к ней проще прицепиться вирусу и всяким бактериям.

Ещё есть специальные медицинские маски, они обычно плотные, круглые или овальные. Вот они полностью закрывают нос и рот (в отличии от обычный масок). И если использовать специальные очки, плотно закрывающие глаза – это действительно хорошая мера от заражения.

Но специальные очки есть не у всех. И с такими масками тоже есть нюанс: из-за особенностей строения черепа, не всем они подойдут. Так как могут быть зазоры между маской и лицом, что сведёт всю эффективность на нет. И ещё такие маски не подходят детям – по той же причине.

Если вы заболели

Начальные симптомы коронавируса сложно отличить от обычного гриппа или ОРВИ. Кто-то может переболеть в форме лёгкой простуды, просто почихать несколько дней и всё. И даже не подозревать что был болен коронавирусом.

А вот с возрастом опасность осложнений возрастает, поэтому важно следить за симптомами. Если у вас проявляются признаки ОРВИ, даже самые лёгкие:

Оставайтесь дома и вызовите врача, не ходите сами в поликлинику !

! Важно! Не занимайтесь самолечением, если у вас держится высокая температура больше 2-х дней, срочно вызывайте врача или скорую.

Не занимайтесь самолечением, если у вас держится высокая температура больше 2-х дней, срочно вызывайте врача или скорую. Исключите по возможности контакты с людьми .

. Используйте одноразовые маски .

. Если масок нет, на людях старайтесь чихать и кашлять в платок/салфетку; или в согнутый локоть, если нет платка.

Надеемся, статья была для вас полезной.

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