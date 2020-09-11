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Игорь Морозов: Единственная программа для Рязанской области, за которую стоит голосовать

7info

11–13 сентября рязанцам предстоит не просто выбрать новых депутатов Рязанской областной Думы. Они проголосуют за направление развития региона. К избирателям обратился член Совета Федерации РФ от Рязанской области Игорь Морозов.

– Уважаемые земляки! От вашего решения зависит будущее нашего края на многие годы вперед. Надеюсь, что вы ответственно сделали выбор, изучив программы, с которыми выступают политические партии. Почему я иду на выборы с Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»? Потому что это команда профессионалов и истинных патриотов нашей Родины. Наша программа получилась по-настоящему Народной, она основана на тысячах наказов избирателей со всех уголков Рязанской области.

Мы понимаем, что рязанцев должно стать больше. Учитывая востребованность регионального материнского капитала, срок его действия продлен до 1 июля 2023 года. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Рязанской области» предусматривает поддержку в период с 2020 по 2024 год более 6,7 тыс. семей в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Только в 2020 году на эти цели запланировано 1086 млн рублей, будут выплаты и в последующие годы. На выплаты при рождении третьих и последующих детей могут рассчитывать более 4,2 тысяч семей – в 2020 году на это предусмотрено 698 млн рублей.

Мы поможем не только самым маленьким, но и пожилым. Уже в 2022 году все граждане старше трудоспособного возраста, признанные нуждающимися в социальном обслуживании, должны быть охвачены системой долговременного ухода (в 2020 году охват составляет 12%).

Борьба с бедностью впервые будет вестись через повышение количества рабочих мест и увеличение зарплат различными методами. Бюджетникам «ЕДИНАЯ РОССИЯ» собирается повысить заработок, увеличив долю оклада в зарплате – это начнется уже в 2020 году. Также Партия планирует определение государством стратегических профессий, где заработки должны расти быстрее среднего.

Мы запланировали серьезно взяться за автодороги регионального и межмуниципального значения. К 2024 году доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, должна составить не менее 42,76% от общей протяженности по области. Это означает, что мы отремонтируем около 1400 км дорог.

Федеральные власти оказывают нашему региону поддержку благодаря работе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и согласованию региональных программ с федеральными.

Мы будем менять Рязанскую область, вводя ее в XXI век с помощью цифровизации, проникновения высокоскоростного интернета даже в отдаленные сельские поселения.

Мы будем развивать здравоохранение, социальное обеспечение, народный спорт, общественный транспорт – в полном соответствии с запросами рязанцев. Вы сами видите, как меняется наша жизнь в последние годы, как мы окончательно входим в XXI век, и пути назад у нас нет.

Я знаю, что жители нашего региона – по-настоящему грамотные, образованные и заинтересованные в счастливом будущем люди. Нам всем важно, чтобы депутаты могли, с одной стороны, сохранить стабильность, а с другой, проложить путь к развитию. Я искренне верю, что кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» с этой задачей справятся.

Не будьте равнодушными, приходите на выборы. Поддержите тех, в кого верите вы!

Оплата данной публикации произведена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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