День народного единства – что и как отмечаем

С 2005 года 4 ноября в России является официальным выходным днём в честь Дня народного единства. Празднику уже пять лет, но далеко не все знают, как он называется и чему посвящён. Для одних 4 ноября – неудачная попытка заменить 7 ноября, для других – неиссякаемый источник для шуток на тему «кто и с кем объединился», а для третьих – обычный выходной день.

Портал Superjob.ru по запросу «Известий» опросил более 1600 жителей 278 населённых пунктов России. Респонденты поделились своим мнением о Дне народного единства. Выяснилось, что лишь 16% из них знают, что именно в России отмечают 4 ноября. 5% опрошенных заявили, что праздником День народного единства не считают. А у 12% отвечавших на вопросы 4 ноября – даже не выходной. Работу по сменам ведь никто не отменял.

Что же это всё-таки за праздник такой – День народного единства?

Дата 4 ноября выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1612 году российское войско освободило Москву от польских интервентов. Земский староста из Нижнего Новгорода Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский собрали народное ополчение, в котором объединили русский народ вне зависимости от происхождения, вероисповедания и материального положения. Отсюда и название – День народного единства.

Именно эта победа положила конец Смутному времени на Руси и дала начало многовековому правлению династии Романовых. День очищения Москвы от польских интервентов был учреждён царём Михаилом Фёдоровичем ещё в 1613 году. А в 1649 году царь Алексей Михайлович объявил этот день церковно-государственным праздником, ведь на 4 ноября приходится ещё и празднование в честь Казанской иконы Божией матери.

В годы советской власти 4 ноября никто не праздновал. Зато широко отмечался День Великой Октябрьской социалистической революции – тот самый «день 7 ноября, красный день календаря». Именно этому событию и этому празднику посвящались песни и стихи, а про освобождение Руси от польских интервентов никто не вспоминал. Так что ответы на вопросы о том, какой праздник был раньше, какой «был всегда», а какой «выдумали и навязали», не так однозначны.

Чтобы лучше представить себе события 1612 года, можно освежить в памяти уроки истории или посмотреть фильмы, посвящённые Смутному времени и его окончанию. Их немного, но они есть. Ещё в 1939 году на эту тему была снята картина «Минин и Пожарский». В 2007 году на экраны вышел фильм «1612: Хроники смутного времени», правда, события Смуты служат в этом приключенческом фильме лишь фоном. А в 2016 году по роману министра культуры РФ Владимира Мединского режиссёр Дмитрий Месхиев снял фильм «Стена». Центральной частью повествования стала оборона Смоленска, осаждённого войсками польского короля Сигизмунда III во время Русско-польской войны 1609—1618 годов.

Детей с событиями, которые вспоминают в День народного единства, можно начать знакомить с помощью мультфильма «Крепость. Щитом и мечом», снятого в 2015 году.

Как отмечают День народного единства в России

Независимо от того, признают россияне этот праздник или нет, большинство его всё равно отмечает. Согласно тому же опросу, 59% граждан соберутся в этот день за праздничным столом. А вот принимать участие в городских мероприятиях планируют только 5% опрошенных. Наиболее предприимчивыми оказались те, кто догадался присоединить к образовавшимся выходным отпуска или отгулы. Таких оказалось 15%.

А как же предлагается отметить День народного единства в Рязани?

В 11.30 православные соберутся на площади перед Успенским собором Рязанского кремля, где будет отслужен праздничный молебен по случаю Дня народного единства.

В 12.00 в музыкальном театре состоится праздничный концерт «Песни России».

В МКЦ в то же время начнётся программа «В единстве народа единство страны», вход свободный.

Концерт «В единстве наша сила» в ДК «Приокский» также будет посвящён Дню народного единства. Начало в 12.00, вход свободный.

В 13.00 все желающие смогут принять участие во флешмобе на стадионе «Локомотив».

В 14.00 в кинотеатре «Октябрь» покажут художественный фильм «1612».

С наступающим праздником!