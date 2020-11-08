Что делать на даче в ноябре

Листья облетели, на улице сыро и серо. Из дома лишний раз выходить не хочется, какая уж там дача! Но опытные садоводы и огородники знают, что на участке всегда есть чем заняться. А уж осенью тем более не стоит бросать свой сад и оставлять его без должной подготовки к зиме.

Дел в ноябре, по сравнению с основным дачным сезоном, немного. Но сложность в том, что нужно выгадать подходящую погоду, чтобы успеть переделать их в эти хмурые дождливые дни.

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Что нужно успеть до морозов. До первых заморозков успейте внести удобрения под кусты и деревья. Обратите внимание на составы, богатые медью, марганцем, калием, бором. А вот от азотсодержащих препаратов стоит отказаться.

Опытные садоводы советуют внести под каждое взрослое дерево 30-50 кг перегноя, 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия.

Побелите деревья и кустарники, ели не сделали этого раньше. Делать это нужно в сухую погоду, заранее очистив кору от мхов и лишайников жёсткой щёткой. Смесь для побелки разводите погуще, чтобы её не смыло первыми же дождями.

Тонкие ветви молодых деревьев и кустарников свяжите шпагатом, чтобы они сломались под тяжестью налипшего снега.

Стволы деревьев обмотайте еловым лапником или старыми капроновыми колготками. Так вы убережёте их от грызунов.

Если осень выдалась сухой, обязательно проведите влагозарядный полив. Для этого нужно пробурить по периметру кроны лунки глубиной не более 100 см. Лейте воду в лунки аккуратно, небольшими порциями, чтобы не превратить свой участок в болото.

А знаете ли вы, что чем старше дерево, тем больше ему нужно воды для зимовки? Садоводы советуют потратить на 3-5-летнее дерево около 50 л воды, а на 10-летнее – около 150 л.

Позаботьтесь о клубнике. Если вы хотите полакомиться сочными ягодами и следующим летом, сберегите их от вымерзания. Для этого можно укрыть розетки ветками ели или сосны. Подойдут для этой цели и срезанные ветки ягодных кустарников, и даже стебли цветов.

Ноябрь – самое время убрать белокочанную капусту, брюссельскую капусту, зелень, ягоды калины и рябины. Всю ботву с огорода тоже нужно удалить, чтобы не разводить насекомых-вредителей.

Время убирать одни культуры и сеять другие. Для осеннего посева подойдут морковь, свекла, шпинат, петрушка, укроп, мелкий лук-севок. Главное – правильно подобрать сорта семян.

Успейте заготовить почву для рассады. Для этого нужно смешать дерновую землю, перегной и песок в пропорции 1:2:1. Этот состав хорошо хранится в мешках в сухом месте. Нелишним будет прокалить грунт в духовке, чтобы удалить всех возможных вредителей и переносчиков болезней.

Не оставляйте садовый инвентарь на участке. И дело даже не в риске привлечь дачных воришек. Лопаты, вилы, грабли могут заржаветь, потрескаться, рассохнуться. Весь инвентарь нужно обязательно очистить от земли, смазать, заточить и убрать в сухое место до весны.

Кроме грабителей на участок в ваше отсутствие могут покуситься грызуны. Если вы не живёте на даче постоянно, а бываете лишь наездами, расставьте ловушки в доме и в подсобных помещениях.

А вот с чем не стоит спешить, так это с укрыванием растений. Делать это нужно лишь тогда, когда пройдут дожди и установятся холода. Ведь иначе цветы и кустарники могут погибнуть от выпревания раньше, чем успеют вымерзнуть.