5 фильмов для Страстной субботы

Сегодня, 18 апреля 2020 года все Православные христиане проживают Страстную субботу. Страстная, Великая, Красильная… Так называют субботу, которая предшествует светлому празднику Пасхи.

Как провести этот день? Если вы уже совершили все важные дела – покрасили яйца к празднику, испекли куличи и намерены строго поститься до Первой Звезды, то можно приступить к просмотру всей семьёй фильмов о жизни Иисуса Христа.

Величайшая из когда-либо рассказанных историй.1965

«Величайшая из когда-либо рассказанных историй» — кинофильм о жизни Иисуса Христа, снятый режиссёром Джорджем Стивенсом в 1965 году. Лента основана на евангельских историях, а также на одноимённой книге Фултона Урслера. Фильм получил 5 номинаций на премию «Оскар» — за лучшую операторскую работу в цветном фильме, лучшую работу художника и декоратора в цветном фильме, лучшие костюмы в цветном фильме, лучшую оригинальную музыку и лучшие визуальные эффекты.

Иисус из Назарета.1977

«Иисус из Назарета» — телевизионный мини-сериал производства Италии и Великобритании, снятый режиссёром Франко Дзеффирелли на библейские темы.

Экранизация сказаний Нового Завета о жизни Иисуса Христа, поставленная Франко Дзеффирелли для английского и итальянского телевидения по заказу Ватикана.

К работе над этой эпопеей были привлечены известные кинематографисты — сценаристы Энтони Бёрджесс и Сузо Чекки Д’Амико, операторы Армандо Наннуцци и Дэвид Уоткин, композитор Морис Жарр, художники Джанни Кваранта (декорации) и Марсель Эскофье (костюмы) и серьёзный актёрский состав.

Некоторые специалисты (художники, историки и библеисты) признают именно этот фильм самой полной и достоверной экранизацией Нового Завета.

Фильм состоит из четырёх частей: трёх по 90 мин и одной — 105 мин.

Страсти Христовы.2004

Режиссер:Мел Гибсон.В ролях:Джеймс Кэвизел,Моника Беллуччи,Майя Моргенштерн,Христо Шопов,Розалинда Челентано и др.

«Стра́сти Христо́вы» (англ. The Passion of the Christ) — евангельская драма, снятая Мелом Гибсоном и повествующая о событиях, непосредственно предшествующих распятию Иисуса Христа

Фильм охватывает последние 12 часов жизни Иисуса, начиная с Моления о чаше и заканчивая кратким описанием его воскресения. Также изображены некоторые воспоминания Иисуса, где он предстаёт как ребёнок, как молодой человек со своей Матерью, давая Нагорную проповедь, обучая Двенадцать апостолов, а также на Тайной вечере. Фильм снимался в городе Матера и городе-призраке Крако, Чинечитта, Рим.

Мария.2005

Режиссер Тони Чайлдресс играет Христа в собственном фильме «Это моя кровь». На роль Марии Магдалины он приглашает талантливую Мари Палези, которая настолько вошла в свою роль, что после съемок решает остаться в Иерусалиме. А в это время у Теда Янгера, известного журналиста, живущего в Нью-Йорке и ведущего популярное шоу, возникают серьезные проблемы. Его карьера в самом расцвете, но беременная жена после несчастного случая попадает в больницу. И однажды наступает момент, когда герои ленты должны ответить на вопрос, насколько сильна их вера в Бога.

Сын Божий. 2014

Драматичный исторический фильм, рассказывающий о жизни, личности и учении Иисуса Христа. Режиссером фильма выступил опытный документалист Кристофер Спенсер, создатель таких картин, как «Древний Рим», «Лузитания», «Разгадка тайны Стоунхенджа». Масштабные качественные съемки, легендарный сюжет и прекрасная актерская игра придутся по душе даже самому взыскательному зрителю.

