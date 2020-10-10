10 октября – День рождения ВКонтакте

Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и тренинги, узнаём новости, общаемся с друзьями. Жизнь современного активного человека сложно представить без пары-тройки чатов – дружеских, семейных, рабочих и, конечно, родительских. А как бы мы без соцсетей помнили про дни рождения одноклассников, дальних родственников, бывших коллег и прочих знакомых? И ведь понимаем же, что всё это дело рук искусственного интеллекта, а всё равно радуемся, как дети, получая в соцсетях открытки, подарки и тёплые слова в свой праздник.

Но оказывается, праздник бывает и у самих соцсетей. 10 октября, например, отмечается День рождения ВКонтакте. Эту социальную сеть в 2006 году создал Павел Дуров. Свой продукт он создавал в первую очередь для общения между студентами. Одним из вариантов названия будущей соцсети был Studlist.ru. Но он существенно сократил бы круг пользователей, поэтому решено было выбрать более нейтральный вариант. И это было верно решение. Ведь сегодня пользователями ВКонтакте стали не только студенты, но и их родители, бабушки и дедушки, и даже младшие братья и сёстры. Хоть официально зарегистрироваться во ВКонтакте можно с 14 лет, даже младшие школьники знают, как обойти эту условность.

Почему же день рождения «ВКонтакте» отмечается именно 10 октября? 1 октября 2006 года был зарегистрирован домен Vkontakte.ru. А ровно через 10 дней начал работать первый вариант этой соцсети. Сегодня штаб-квартира «ВКонтакте» расположена в историческом здании Санкт-Петербурга. Офис компании также есть в Москве. В феврале 2017 года главным исполнительным директором «ВКонтакте» стал Андрей Рогозов. По данным SimilarWeb на сентябрь 2019 года, сайт «ВКонтакте» занимал 12 место по популярности в мире. Даже популярные «Одноклассники» и модный Instagram пока не могут обогнать «ВКонтакте» по числу посещений и зарегистрированных страниц.

Сегодня ВКонтакте доступен на 89 языках мира. Между прочим, свой акккаунт здесь есть даже у Тома Круза.

Многие ругают соцести за то, что они отбирают наше время, погружают в виртуальный мир, уводят от реальности, но мало кто знает, что ВКонтакте существует не только для онлайн-общения.

В 2015 году прошел первый 24-часовой хакатон, организованный ВКонтакте. Участникам было предложено разработать проекты, объединенные идеей «Упрощайте!». В соревновании за призовой фонд в 300 тысяч рублей участвовали 34 команды. С тех пор мероприятие является ежегодным.

16 июля 2012 года в Санкт-Петербурге прошел первый VK Cup — чемпионат по программированию среди молодых программистов в возрасте от 13 до 23 лет.

25 декабря 2017 года состоялась первая церемония награждения музыкальной премии VK Music Awards. Продюсерами VK Music Awards стали Тимур Бекмамбетов и компания «Базелевс», а в качестве ведущего выступил Павел Воля. Церемония награждения прошла в формате онлайн-трансляции. Присоединиться к просмотру мог любой пользователь ВКонтакте.

Социальная сеть с 2015 года организует ежегодный двухдневный музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом. Он традиционно проходит в выходные дни июля в Парке 300-летия Петербурга. На нескольких музыкальных сценах проходят выступления блогеров и музыкантов, среди которых были Мумий Тролль, Елена Темникова, Макс Барских, «Звери», Jah Khalib, Big Russian Boss, Светлана Лобода, Нейромонах Феофан, Макс Корж, Би-2, Noize MC, «Каста», The Hatters, Little Big.

В марте 2019 года «ВКонтакте» открыла приём заявок на стипендиальную программу VK Fellowship для учителей, которые используют в работе собственные курсы обучения основам программирования.

На протяжении многих лет ВКонтакте уделяет внимание благотворительности. Вместе с фондом WWF компания выпустила набор стикеров «Редкие животные». При наведении курсора на стикер появляется описание животного и ссылка на специальную страницу на сайте WWF с информацией о способах помощи этому виду животных.

ВКонтакте организовывало акции в поддержку людей с синдромом Дауна, бездомных животных, донорства и благотворительных фондов.

И ещё несколько интересных фактов об имениннике.

Если бы ВКонтакте был страной, а его пользователи – населением, это была бы третья в мире страна по количеству жителей!

В сутки пользователи ВК ставят более миллиарда лайков!

В США сайт ВКонтакте занесён в список пиратских!

Чтобы просмотреть все страницы ВКонтакте, понадобится 1000 лет!

Социальная сеть ВКонтакте, без сомнений, изменила нашу жизнь. К лучшему или к худшему – об этом можно спорить долго. Но в споре не стоит забывать, что любую вещь – будь то самое вкусное лакомство или самое чудодейственное лекарство – можно употребить как во благо, так и во вред. Так что лучше не спорить, а поздравить дорогой ВК с днём рождения и пожелать ему дальнейшего развития!