Суббота, 10 октября, 2020
15.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
АкцентыНовости РязаниОбщество

10 октября – День рождения ВКонтакте

7info 2

Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и тренинги, узнаём новости, общаемся с друзьями. Жизнь современного активного человека сложно представить без пары-тройки чатов – дружеских, семейных, рабочих и, конечно, родительских. А как бы мы без соцсетей помнили про дни рождения одноклассников, дальних родственников, бывших коллег и прочих знакомых? И ведь понимаем же, что всё это дело рук искусственного интеллекта, а всё равно радуемся, как дети, получая в соцсетях открытки, подарки и тёплые слова в свой праздник.

Но оказывается, праздник бывает и у самих соцсетей. 10 октября, например, отмечается День рождения ВКонтакте. Эту социальную сеть в 2006 году создал Павел Дуров. Свой продукт он создавал в первую очередь для общения между студентами. Одним из вариантов названия будущей соцсети был Studlist.ru. Но он существенно сократил бы круг пользователей, поэтому решено было выбрать более нейтральный вариант. И это было верно решение. Ведь сегодня пользователями ВКонтакте стали не только студенты, но и их родители, бабушки и дедушки, и даже младшие братья и сёстры. Хоть официально зарегистрироваться во ВКонтакте можно с 14 лет, даже младшие школьники знают, как обойти эту условность.

Почему же день рождения «ВКонтакте» отмечается именно 10 октября? 1 октября 2006 года был зарегистрирован домен Vkontakte.ru. А ровно через 10 дней начал работать первый вариант этой соцсети. Сегодня штаб-квартира «ВКонтакте» расположена в историческом здании Санкт-Петербурга. Офис компании также есть в Москве. В феврале 2017 года главным исполнительным директором «ВКонтакте» стал Андрей Рогозов. По данным SimilarWeb на сентябрь 2019 года, сайт «ВКонтакте» занимал 12 место по популярности в мире. Даже популярные «Одноклассники» и модный Instagram пока не могут обогнать «ВКонтакте» по числу посещений и зарегистрированных страниц.

Сегодня ВКонтакте доступен на 89 языках мира. Между прочим, свой акккаунт здесь есть даже у Тома Круза.

Многие ругают соцести за то, что они отбирают наше время, погружают в виртуальный мир, уводят от реальности, но мало кто знает, что ВКонтакте существует не только для онлайн-общения.

В 2015 году прошел первый 24-часовой хакатон, организованный ВКонтакте. Участникам было предложено разработать проекты, объединенные идеей «Упрощайте!». В соревновании за призовой фонд в 300 тысяч рублей участвовали 34 команды. С тех пор мероприятие является ежегодным.

16 июля 2012 года в Санкт-Петербурге прошел первый VK Cup — чемпионат по программированию среди молодых программистов в возрасте от 13 до 23 лет.

25 декабря 2017 года состоялась первая церемония награждения музыкальной премии VK Music Awards. Продюсерами VK Music Awards стали Тимур Бекмамбетов и компания «Базелевс», а в качестве ведущего выступил Павел Воля. Церемония награждения прошла в формате онлайн-трансляции. Присоединиться к просмотру мог любой пользователь ВКонтакте.

Социальная сеть с 2015 года организует ежегодный двухдневный музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом. Он традиционно проходит в выходные дни июля в Парке 300-летия Петербурга. На нескольких музыкальных сценах проходят выступления блогеров и музыкантов, среди которых были Мумий Тролль, Елена Темникова, Макс Барских, «Звери», Jah Khalib, Big Russian Boss, Светлана Лобода, Нейромонах Феофан, Макс Корж, Би-2, Noize MC, «Каста», The Hatters, Little Big.

В марте 2019 года «ВКонтакте» открыла приём заявок на стипендиальную программу VK Fellowship для учителей, которые используют в работе собственные курсы обучения основам программирования.

На протяжении многих лет ВКонтакте уделяет внимание благотворительности. Вместе с фондом WWF компания выпустила набор стикеров «Редкие животные». При наведении курсора на стикер появляется описание животного и ссылка на специальную страницу на сайте WWF с информацией о способах помощи этому виду животных.

ВКонтакте организовывало акции в поддержку людей с синдромом Дауна, бездомных животных, донорства и благотворительных фондов.

И ещё несколько интересных фактов об имениннике.

Если бы ВКонтакте был страной, а его пользователи – населением, это была бы третья в мире страна по количеству жителей!

В сутки пользователи ВК ставят более миллиарда лайков!

В США сайт ВКонтакте занесён в список пиратских!

Чтобы просмотреть все страницы ВКонтакте, понадобится 1000 лет!

Социальная сеть ВКонтакте, без сомнений, изменила нашу жизнь. К лучшему или к худшему – об этом можно спорить долго. Но в споре не стоит забывать, что любую вещь – будь то самое вкусное лакомство или самое чудодейственное лекарство – можно употребить как во благо, так и во вред. Так что лучше не спорить, а поздравить дорогой ВК с днём рождения и пожелать ему дальнейшего развития!

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Вице-губернатор Рязанской области вручил награды спасателям, участвовавшим в ликвидации пожара на военном арсенале

Новости Рязани
В субботу, 10 октября, вице-губернатор Рязанской области наградил руководителей подразделений МЧС РФ, принимавших участие в ликвидации пожара на военном арсенале в поселке...
Узнать больше

В Рязанской области коронавирусом болеют почти 690 детей и более 1 700 стариков

Коронавирус
На 11:30 10 октября в Рязанской области выявили 8 728 случаев заражения коронавирусом. Из них 689 - дети, сообщает опергруппа правительства. 
Узнать больше

В Рязанской области за сутки еще 74 человека заразились COVID-19, а один человек скончался от вируса

Коронавирус
В субботу, 10 октября, в Рязанской области обнаружили еще 74 случая заболевания коронавирусом, передает опергруппа регионального правительства.  Всего же...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязани скончалась проректор РИРО по учебно-методической работе Ольга Викторовна Колесник

Новости Рязани
Рязанский институт развития образования понёс невосполнимую утрату. На 52 году жизни скончалась проректор РИРО по учебно-методической работе, почётный работник общего образования РФ Ольга Викторовна...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
Суббота, 10 октября Спортивные выходные в ЦПКиО– 8.30 – бег (ЦПКиО, сбор у Зеленого театра);– 11.00 – гимнастика...
Узнать больше

Рязанский театр кукол получил премию Правительства РФ

Культура
Со своим спектаклем «Доктор Айболит» Рязанский областной театр кукол стал обладателем премии Правительства РФ. Итоги конкурсной комиссии опубликованы на сайте федерального Минкульта.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+