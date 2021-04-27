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Вторник, 27 апреля, 2021
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Абитуриенты Рязанского госуниверситета могут поучаствовать в конкурсе «Талант плюс»

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В 2021 году Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» проводит творческий конкурс для абитуриентов «Талант плюс». К участию в творческом испытании приглашаются учащиеся 9-11-х классов средних образовательных школ и студенты выпускных курсов учреждений среднего профессионального образования.

Творческое испытание проводится в следующих номинациях:

  • инструментальное творчество;
  • вокальное творчество;
  • хореографическое творчество;
  • театральное творчество;
  • оригинальный жанр.

Для участия в творческом испытании необходимо в срок до 10 мая 2021 года в электронном виде заполнить анкету и направить её в организационный комитет Конкурса «Талант плюс» воспользовавшись электронной формой. Один человек может подать заявку на участие в одной номинации. Творческое испытание проводится в очной форме. О дате, времени и месте его проведения будет сообщено дополнительно.

Состав жюри творческого конкурса формируется организационным комитетом Конкурса «Талант плюс» из профессиональных хореографов, ведущих,  вокалистов, артистов, режиссёров театров, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, имеющих профессиональный авторитет и многолетний опыт.

Для участия в творческом конкурсе необходимо подготовить творческий номер, соответствующий выбранной номинации, продолжительностью не более 5 минут. По итогам творческого испытания из числа участников будут определены победители и призёры.

Победителей конкурса ожидают призы, которые позволят сделать обучение в РГУ имени С.А. Есенина более качественным, интересным и, конечно, способствующим вашему интеллектуальному и творческому развитию!

Видеозаписи лучших творческих выступлений, представленных участниками, интервью с победителями и призёрами будут размещены в специальном разделе официального сайта Рязанского информационного агентства «7 новостей» — главного информационного партнёра конкурса.

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