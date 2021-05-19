Абхазия упростила российским туристам процедуру пересечения границы

- Advertisement -

В 2021 году российские туристы без проблем смогут попасть на отдых в Абхазию.

Президент страны Аслан Бжания распорядился упростить процедуру пересечения российско-абхазской границы туристами из РФ.

Туристы, въезжающие в страну на автобусах и микроавтобусах, при прохождении пограничного контроля, будут проходить таможенных досмотр внутри транспортных средств «вне очереди».

Эти нововведения касаются организованных групп, в которых предусматривается присутствие гида, у которого должны быть иметь списки туристов вместе с копией их паспортов.

Кроме того, в транспортных средствах должны быть сотрудники Госслужбы охраны Абхазии, прикрепленные в качестве сопровождающих, — сообщает Интерфакс.

В 2021 году Абхазия готова принять 1,1 млн туристов из России.