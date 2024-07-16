В Рязанской области повысили качество обслуживания на железнодорожном транспорте

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил положительные изменения в работе железнодорожного транспорта. По его словам, состояние электричек, курсирующих между Рязанью и Москвой, значительно улучшилось: проведен ремонт вагонов, улучшено освещение и санитарное состояние, сообщается на сайте правительства.

Павел Малков поблагодарил РЖД за оперативное реагирование на жалобы пассажиров и отметил, что особое внимание уделяется обратной связи. В вагонах размещены QR-коды, с помощью которых пассажиры могут напрямую сообщать о проблемах перевозчику.

В настоящее время прорабатывается вопрос обновления подвижного состава. Также продолжается работа по благоустройству прилегающих к железной дороге территорий.