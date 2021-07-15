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Четверг, 15 июля, 2021
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9 новых светофоров установят в Костроме

Елена Лобанова
9 новых светофоров установят в Костроме
pixabay.com
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В Костроме установят девять новых светофоров. Это позволит снизить аварийность и повысить безопасность на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Так, до конца года четыре светофора с мигающим желтым сигналом установят возле школ №№ 7, 19, 22, 31. Еще пять объектов появится на перекрестке улиц Ярославской — Строительной, Шагова — Боевой, Суслова — 2-го Малышковского проезда, а также в районе домов №55 по улице Нижняя Дебря и №69 по улице Профсоюзной. 

В некоторых местах установят дополнительные дорожные знаки «Пешеходный переход». До 1 сентября 12 новых знаков появятся на улицах Калиновской, маршала Новикова и проспекте Мира. Искусственные неровности оборудуют на улицах Сутырина, Просвещения, Октябрьской и Козуева.

На пересечении улиц Козуева — Ткачей — Подгорная сделают круговое движение. В этом году такая система уже начала действовать на перекрестке улиц Козуева и Коммунаров. В планах — организовать похожее движение на пересечении Речного проспекта и улицы Водяной.

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