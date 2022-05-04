9 мая рязанцев приглашают на экскурсию по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны

9 мая в 12.00 от памятника Евпатию Коловрату (улица Почтовая, 49) стартует пешеходная экскурсия «Рязань патриотическая», посвящённая подготовке к обороне города. Экскурсия пройдёт по самым знаковым местам города, которые связаны с событиями ВОВ. Об истории Рязанского края в годы Великой Отечественной войны сегодня можно прочитать во многих краеведческих изданиях, но гораздо интереснее увидеть эти места воочию и представить себе те тяжелые дни испытаний, выпавших на долю жителей Рязани.

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9 мая в 14.00 от памятника Евпатию Коловрату стартует ещё одна экскурсия – «Рязань-43. Прозвучит рассказ о работе сотрудников НКВД с преступниками и вражескими диверсантами во время Великой Отечественной войны. Кроме того, участники пройдут по местам, где располагались военные госпитали, городской комитет обороны, радиоузел, передававший сводки Совинформбюро.

Проведёт экскурсии главный методист Рязанского музея путешественников Пётр Завишо. Для записи на экскурсию необходимо записаться по номеру телефона 28-04-98 (по будням с 9.00 – 17.00). Количество мест ограничено.