9-летняя рязанка погибла в аварии в Тамбовской области

- Advertisement -

В ночь со 2 на 3 июля в Тамбовской области столкнулись два автомобиля. В результате погибла 9-летняя рязанка. Об этом сообщает портал Online Tambov.

Все произошло примерно в 04:33 на 452-м километра трассы Р-22. Место страшного ДТП находится между двумя развязками на Воронеж и Москву. Там есть затяжной поворот.

По предварительной информации, 30-летний водитель «Рено Меган» двигался со стороны Воронежа. Он совершил обгон, а когда попытался вернуться на свою полосу, то задел обочину. Из-за этого автомобиль отбросило на встречную полосу.

В это время там ехала семья из Рязанской области на «Сузуки Гранд Витара». Они направлялись на море. 40-летний водитель легковушки попытался уйти от столкновения, но ничего не вышло. От удара автомобили вылетели в кювет, а «Рено Меган» загорелся.

— В аварии пострадали семь человек, из которых трое — несовершеннолетние. 9-летняя девочка из Рязанской области погибла, 4-летняя пассажирка «Сузуки» находится в тяжелом состоянии в детской больнице, — говорится в сообщении.