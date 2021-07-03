24 C
Рязань
Суббота, 3 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия Рязани

9-летняя рязанка погибла в аварии в Тамбовской области

Елена Лобанова
- Advertisement -

В ночь со 2 на 3 июля в Тамбовской области столкнулись два автомобиля. В результате погибла 9-летняя рязанка. Об этом сообщает портал Online Tambov

Все произошло примерно в 04:33 на 452-м километра трассы Р-22. Место страшного ДТП находится между двумя развязками на Воронеж и Москву. Там есть затяжной поворот. 

По предварительной информации, 30-летний водитель «Рено Меган» двигался со стороны Воронежа. Он совершил обгон, а когда попытался вернуться на свою полосу, то задел обочину. Из-за этого автомобиль отбросило на встречную полосу. 

В это время там ехала семья из Рязанской области на «Сузуки Гранд Витара». Они направлялись на море. 40-летний водитель легковушки попытался уйти от столкновения, но ничего не вышло. От удара автомобили вылетели в кювет, а «Рено Меган» загорелся. 

— В аварии пострадали семь человек, из которых трое — несовершеннолетние. 9-летняя девочка из Рязанской области погибла, 4-летняя пассажирка «Сузуки» находится в тяжелом состоянии в детской больнице, — говорится в сообщении.

  • 9-летняя рязанка погибла в аварии в Тамбовской области
  • 9-летняя рязанка погибла в аварии в Тамбовской области
  • 9-летняя рязанка погибла в аварии в Тамбовской области
  • 9-летняя рязанка погибла в аварии в Тамбовской области
  • 9-летняя рязанка погибла в аварии в Тамбовской области
  • 9-летняя рязанка погибла в аварии в Тамбовской области
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]