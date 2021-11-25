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Четверг, 25 ноября, 2021
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87-летняя жительница Касимовского района стала участницей «Жить здорово» с Еленой Малышевой

7info

Жительница села Погост Валентина Ивановна Федосова стала участницей программы Первого канала «Жить здорово» с Еленой Малышевой. Об этом сообщила группа Касимовского района ВКонтакте.

87-летняя Валентина Ивановна живёт активной жизнью. Она занимается самодеятельностью в местном доме культуры, участвовала в программе «Ты супер 60+» на канале НТВ.

Там пенсионерку заметили и недавно пригласили на Первый канал. Одной из тем передачи Малышевой стала «Погода в доме». Федосова исполнила одноимённую песню.

Программу с участием жительницы Касимовского района покажут 7 декабря.

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