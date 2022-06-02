83% жителей Рязанской области предпочли бы работать 4 дня в неделю

Как рязанцы оценивают продолжительность рабочего дня и недели, узнала служба исследований онлайн-рекрутинга hh.ru.

40% жителей региона работают 8-10 часов в день. Молодёжь 18-24 лет чаще респондентов 35+ трудится более 10 часов в сутки.

Продолжительность трудового дня определяет профессия. Чуть более 40% бухгалтеров, маркетологов и научных работников укладываются в 8-часовой рабочий день. Около 60% юристов и руководителей трудятся по 8-10 часов. А вот смена сотрудников сферы гостеприимства и медицины в большинстве случаев превышает 10 часов.

Подавляющее большинство — 83% — жителей региона сообщили о желании перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Против такого графика работы высказались 9% участников исследования. Среди противников укороченной трудовой недели — работники науки и образования, медики и высший менеджмент.

92% рязанцев считают, что работают эффективно. Всего 1% респондентов признались, что могли бы работать лучше. Более самокритичны работники образования и науки: лишь 82% считают себя хорошими сотрудниками. А вот менеджеры по персоналу и медики уверены в эффективности своей работы — так ответили 97% опрошенных.

HeadHunter (hh.ru) – крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России. Она находится на третьей позиции в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. HeadHunter аккредитована Минцифры и включена в Реестр аккредитованных IT-компаний России.