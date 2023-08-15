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82-летняя женщина выживала в лесу, привязав себя верёвкой к дереву

7info

В Московской области 82-летняя женщина, заблудившаяся в лесу во время сбора грибов, собиралась провести ночь на дереве, привязав себя к стволу верёвкой. Подробности спасения пенсионерки сообщил телеграм-канал «Мособлпожспаса».

Женщина забрела в болотистую местность в Сергиево-Посадском округе. При себе у неё были запас воды, еды, заряженный телефон, верёвка. Пенсионерка забралась на дерево, привязала себя, чтобы не упасть и приготовилась ко сну.

Родственники, заметившие пропажу, обратились к спасателям. Добровольцы отряда «Лиза Алерт» связались с потерявшейся по телефону, установили примерные координаты.

Спасатели прочесывали массив, работая на отклик, и ближе к часу ночи работники ПСП ПСЧ-233 Мособлпожспас обнаружили грибницу.

Медицинская помощь женщине не потребовалась, ночевала она дома, в компании родных.

82-летняя женщина выживала в лесу, привязав себя верёвкой к дереву
Фото: t.me/gku_mo_mosoblpojspas

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