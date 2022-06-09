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Четверг, 9 июня, 2022

815 эвакуированных остаются в ПВР Рязанской области

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Татьяна Проводина

815 эвакуированных остаются в ПВР Рязанской области

Среди прибывших из зоны специальной военной операции 271 ребёнок, – говорится на сайте областного правительства. Приехали самостоятельно 220 человек.

Восемь приехавших госпитализированы. Работает «горячая линия» минтруда и соцзащиты населения Рязанской области. На неё обратились 1433 человека с вопросами о размещении, трудоустройстве и материальной помощи.

Федеральные единовременные выплаты в 10 тысяч рублей получили 1372 человека. Фонд социальной поддержки населения собрал на помощь эвакуированным более 13,5 миллионов рублей.

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