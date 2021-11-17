8% рязанцев оценили дороги в регионе на отлично — опрос

Служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, как россияне добираются до места работы и как оценивают качество дорог в своих регионах. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В целом лишь 11% россиян оценили качество дорог на максимальные пять баллов, еще 38% поставили дорогам четыре балла, 31% — тройку, 14% — двойку, 6% — единицу. Средняя оценка качества российских дорог — всего 3,3 балла.

Среди жителей Рязанской области пять баллов дорогам в своем регионе поставили только 8%, еще 33% поставили четыре балла, так же — 33% оценили дороги на тройку, 19% — на двойку, 7% — на единицу.

Любопытно, что к высокой оценке качества дорог более склонны представители профессиональных сфер «Наука, образование», «Автомобильный бизнес» и «Искусство, развлечения, медиа», а вот низкие баллы чаще прочих ставят в сфере «Госслужба, НКО».

77% жителей Рязанской области трудятся в офисе либо на территории работодателя, 11% — удаленно, 12% — в гибридном формате, совмещая оба варианта. Среди тех, кто частично или полностью работает в офисе/на территории компании, более трети жителей региона (39%) тратят на дорогу от дома до работы менее получаса, еще 35% — от 30 до 60 минут, 16% — более часа.

В целом только 17% жителей региона готовы проводить в дороге на работу больше часа. 25% хотели бы тратить на это не более 30 минут, 45% — от 30 минут до часа. Еще 9% жителей Рязанской области вообще рассматривают только удаленный формат занятости. Таких больше всего в сферах «Искусство, развлечения, медиа» (21%) и «ИТ, телеком» (19%).

58% жителей Рязанской области из тех, кто работает в офисе/на территории компании, предпочитают добираться туда на общественном транспорте, 41% обычно ездят на машине, 12% добираются исключительно пешком, еще 12% — на корпоративном транспорте.

Качество дорожного покрытия на участке от дома до нынешнего/последнего места работы (именно этот отрезок) удовлетворяет 22% жителей Рязанской области (поставили пять баллов). В целом устраивает 35% респондентов (4 балла), 28% частично удовлетворены (то есть, поставили три балла), а недовольны (поставили двойки и единицы) — 10%.

Несмотря на недовольство, 85% жителей Рязанской области, оценивших качество дорог на двойку и единицу, НЕ подавали жалобы в соответствующие органы. Те, кто все-таки пытался повлиять на ситуацию, как правило представляют сферы «Высший менеджмент» (28% подавали жалобы), «Строительство, недвижимость» (24%) и «Юристы» (21%).

В целом 63% жителей Рязанской области отмечают, что за последние 3-5 лет качество дорог в регионе изменилось в лучшую сторону, а 19% говорят об обратном.

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