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Культура и события

7info разыгрывает пригласительные на большой концерт «Студия Союз»

7info7

18 мая в Рязанской Филармонии состоится большой концерт «Студия Союз» (18+). По многочисленным просьбам поклонников, чемпионы Высшей лиги КВН, звезды Первого канала и ТНТ, приедут в наш город.

У вас есть возможность попасть на концерт совершенно бесплатно. В группе 7info ВКонтакте проходит розыгрыш билетов. Лучшие места достанутся самым быстрым. Не пропустите момент — следите за анонсами и участвуйте, чтобы оказаться в первых рядах.

Айдар Гараев, Елена Гущина, Артём Муратов, Алексей Алымов, Виктор Щетков и Кирилл Коковкин привезут в Рязань взрывной юмор, фирменные пародии, много музыки и зажигательные номера. Гарантируется незабываемый вечер, наполненный позитивом и отличным настроением.

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А если не хотите рисковать, то билеты уже доступны по ссылке. Успейте занять место, пока все не закончилось.

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