Среда, 15 февраля, 2023
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7info разыгрывает билеты на шоу «Загадка старой игрушки» в Рязанском цирке

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Редакция 7info запустила розыгрыш билетов на представление «Загадка старой игрушки» в Рязанском цирке 25 февраля, розыгрыш проходит в telegram-канале.

Переходите по ссылке и участвуйте. Условия весьма просты: нужно подписаться на канал и оставить под постом розыгрыша комментарий со своим порядковым номером – +1 к числу предыдущего комментатора (один пользователь/один комментарий). Победителя выберем с помощью генератора случайных чисел утром 22 февраля.

Следите за нашими обновлениями, в ближайшее время вас ждут другие не менее интересные конкурсы на наших страницах в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

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