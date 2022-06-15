74-летний мужчина пропал в Рязанской области

Богатырёв Лев Петрович 1948 года рождения пропал в Рязанской области. С 14 июня 2022 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

Мужчина ростом 182 сантиметра, худощавого телосложения. Глаза серые, волосы короткие седые. Был одет в серую футболку-поло, тёмные брюки и синие кроссовки на белой подошве.

Информацию о возможном местонахождении мужчины просят сообщать по телефонам дежурного отряда 7 (920) 980-21-71 и 7 (4912) 51-21-71 или в полицию по номеру 112.