70 школьников Рязани стали юнармейцами

В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова торжественно приняли в ряды «Юнармии» учащихся школ города. Церемонию приурочили к 23-й годовщине подвига десантников 6-й роты.

Ряды всероссийской военно-патриотической общественной организации пополнились 70 юными рязанцами из школ №19(25), 30, 57, 60(61), 63, 75 и школы-интерната. Ребята дали клятву на верность Родине и юнармейскому братству.

Юнармейцы поклялись преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, быть патриотами и достойными гражданами России, с честью и гордостью нести высокое звание, – говорится на сайте рязанской мэрии.

После принятия присяги учащимся вручили значки отличия, юнармейские книжки и напутственные письма. Отличившихся юнармейцев наградили знаком «Юнармейская доблесть» III степени.