70% посетителей МФЦ остаются в торгово-развлекательном центре для проведения досуга и шопинга

Ежегодно многофункциональный центр в ТРЦ «Марко Молл» посещают более 19 тыс. человек. По данным ТРЦ, в среднем 70% посетителей МФЦ после решения личных вопросов остаются в торговом центре для проведения досуга, шоппинга и покупки продуктов.

МФЦ в «Марко Молл» разместился на свободных площадях ТРЦ в 2022 году, что позволило не только заполнить свободное пространство, но и создать удобную точку для решения жителями повседневных задач. Местный МФЦ предоставляет жителям доступ к более чем 440 государственным и муниципальным услугам, включая оформление паспортов, регистрацию индивидуальных предпринимателей и продажу недвижимости. Одной из его особенностей является внедрение услуги регистрации транспортных средств и постановку на учет с получением госномеров с осмотром на специально оборудованной площадке на парковке ТРЦ.

«Торговые центры становятся не только пространством для покупок, но и важными точками для решения бытовых вопросов. МФЦ в «Марко Молл» помогает людям экономить время, совмещая необходимость получения государственных услуг с возможностью сделать покупки или отдохнуть. Интеграция государственных услуг в торговые центры напрямую влияет на увеличение трафика, а также становится дополнительным мотивом для посещения ТЦ», — отметил Константин Денисов, директор по маркетингу и PR ТРЦ «Марко Молл».

Помещение МФЦ занимает 250 кв. м и полностью соответствует стандартам, установленным для офисов «Мои документы». Для удобства посетителей здесь оборудованы пять окон для приема граждан, информационная стойка, а также зона ожидания, где можно зарядить мобильные устройства или распечатать необходимые документы. Для семей с детьми в ТРЦ предусмотрены игровые зоны и комната матери и ребенка, а также бесплатная парковка на 2500 мест.

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По словам представителя МФЦ в г. Рязани, центр в «Марко Молл» стал важным шагом на пути улучшения доступности государственных услуг в городе и инструментом развития эффективной торговой инфраструктуры региона. Это пример того, как современные ТРЦ могут стать многофункциональными социально ориентированными пространствами, предлагающими жителям удобство и экономию времени.