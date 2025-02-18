70-летний педофил приставал к 9-летней девочке в подъезде дома в Москве

В Москве правоохранительные органы задержали 70-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого, в том числе за преступления сексуального характера против несовершеннолетних. По данным РИА Новости, инцидент произошел 14 февраля в подъезде дома на северо-западе столицы.

Мужчина домогался 9-летней девочки на первом этаже подъезда. К счастью, ребенок смог вырваться и рассказать о случившемся родителям, которые незамедлительно обратились в правоохранительные органы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия или использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста»).

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Подозреваемый арестован и находится под стражей.