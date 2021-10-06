37% жителей Рязанской области признались, что работа не приносит им удовольствия

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, получают ли соискатели из Рязанской области удовольствие от работы и зачем она им нужна.

Основная причина, конечно же, деньги – 89% опрошенных сообщили, что работают ради денег. Кроме того, 41% работа нужна для опыта, а 34% — для самореализации. 31% ответили, что работают ради саморазвития, 29% — ради семьи. 20% признались, что работают ради любимого дела, для 9% важно общение, для 3% — признание. Кстати, тех, кто работает ради любимого дела, больше всего среди представителей сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» и «Наука, образование». Для них же важнее, чем для других, фактор самореализации на работе.

На вопрос о том, доставляет ли нынешняя/последняя работа удовольствие, положительно ответили только 42% респондентов из Рязанской области. 37% признались, что работа не приносит приятных эмоций, 21% затруднились ответить. Чаще других удовольствие от своей работы получают юристы, а также представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Строительство, недвижимость» и «Управление персоналом». Те, кому работа однозначно не приносит удовольствия, чаще всего встречаются в сферах «Производство, сельское хозяйство» и «Транспорт, логистика».