7 проблем в сексе у пар старше 35 лет

С возрастом изменения касаются всех аспектов жизни, включая интимные отношения. Многие пары старше 35 лет начинают сталкиваться с проблемами, которые ранее не имели такого значения, или на которые не обращали внимания. Понимание этих изменений и знание способов их преодоления может помочь сохранить близость и гармонию в отношениях, пишет Womanhit.

1. Снижение либидо

С возрастом многие люди могут сталкиваться с понижением уровня либидо, что связано с изменениями в гормональном фоне, стрессом и усталостью. Важно поддерживать эмоциональную связь с партнером и открыто обсуждать свои желания и потребности. «Проблема может иметь и медицинские причины, поэтому важно проверять гормональный фон, уровень железа и витамина B12, а также консультироваться с эндокринологом», — советует сексолог Ольга Василенко.

2. Эректильная дисфункция

Мужчины уже после 35 лет могут испытывать проблемы с эрекцией, что часто вызывает беспокойство и снижает уверенность в себе, создавая замкнутый круг. Эта проблема может быть вызвана как физическими, так и психологическими факторами. Консультация с врачом и здоровый образ жизни могут помочь в ее решении.

3. Сухость влагалища

Женщины после 35 лет могут заметить снижение уровня эстрогена, что приводит к сухости влагалища и дискомфорту во время секса. «Использование смазок и гормональных кремов может значительно улучшить ситуацию, но важно также проверять гормональный баланс и функции щитовидной железы и надпочечников», — отмечает специалист.

4. Недостаток времени и усталость

С возрастом у многих пар появляется больше обязанностей — работа, семья, забота о детях и пожилых родителях. Это оставляет меньше времени на интимные отношения. «Для поддержания здоровой сексуальной жизни важно находить время для близости и отдыха, создавая пространство не только для рутины, но и для интимных моментов», — подчеркивает Василенко.

5. Изменение тела и неуверенность в себе

С возрастом наше тело меняется, что может вызывать неуверенность и стеснение в интимной жизни. Принятие себя и поддержка партнера играют ключевую роль в преодолении этих чувств. Регулярные физические упражнения также помогут поддерживать тонус мышц и улучшить самочувствие.

6. Сексуальная несовместимость

Со временем могут проявляться различия в сексуальных предпочтениях и желаниях. «Часто это связано с повышением уровня образования и осознанием своей нормальности. Человек начинает лучше понимать свои желания, но партнер может воспринимать его по-прежнему», — отмечает Ольга. Решение требует терпения, компромиссов и открытого общения.

7. Страх перед возрастными изменениями

Многие боятся ухудшения сексуальной жизни с возрастом. Эти страхи могут вызвать стресс и снижение сексуальной активности. Однако важно помнить, что сексуальная жизнь может оставаться яркой и насыщенной в любом возрасте. Необходимо наслаждаться каждым моментом и сохранять позитивный настрой.

Возрастные изменения — естественный процесс, но они не должны стать преградой для полноценной и гармоничной интимной жизни. Открытое общение, забота о своем здоровье и поддержка друг друга помогут сохранить близость и взаимопонимание в отношениях на долгие годы.