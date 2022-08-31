Среда, 31 августа, 2022
Татьяна Проводина

7-летняя девочка стала жертвой педофила в Рязанской области

В Рязанской области педофил надругался над несовершеннолетней девочкой. 50-летнего местного жителя задержали полицейские МО МВД Михайловский.

Уголовное дело против мужчины 1972 года рождения возбуждено по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет. Об этом пишет «МК в Рязани», ссылаясь на пресс-службу СУ СКР по Рязанской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. Местные жители сообщили, что пострадавшему ребёнку 7 лет.

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