7-летний мальчик пропал в Тверской области, возбуждено уголовное дело

В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту пропажи Быстрова Максима Романовича, 2016 года рождения, сообщает телеграм-канал регионального следственного управления СК РФ.

Ребёнок около 2 часов дня 8 декабря ушёл из учебного заведения в Бежецке, до сих пор его местонахождение неизвестно.

Уголовное дело следователи завели, чтобы проводить поиски школьника с использованием всех возможных сил и средств.

Силовики просят граждан сообщать информацию, которая может помочь в поисках. Номер для связи: 8-930-179-00-69.

— Любая информация может оказаться полезной в поисках, — отмечают в Следственном комитете.