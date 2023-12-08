Пятница, 8 декабря, 2023
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7-летний мальчик пропал в Тверской области, возбуждено уголовное дело

7info
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В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту пропажи Быстрова Максима Романовича, 2016 года рождения, сообщает телеграм-канал регионального следственного управления СК РФ.

Ребёнок около 2 часов дня 8 декабря ушёл из учебного заведения в Бежецке, до сих пор его местонахождение неизвестно.

Уголовное дело следователи завели, чтобы проводить поиски школьника с использованием всех возможных сил и средств.

Силовики просят граждан сообщать информацию, которая может помочь в поисках. Номер для связи: 8-930-179-00-69.

— Любая информация может оказаться полезной в поисках, — отмечают в Следственном комитете.

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