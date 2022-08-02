Телеграм-канал «Госуслуги: для родителей» рассказал 7 фактов об оплате обучения маткапиталом.

Маткапитал можно использовать для обучения любого ребенка, а не только того, с чьим рождением он назначен. Например — на вуз для старшего, но только если ему нет 25 лет.

Маткапиталом можно оплатить не только обучение, но и общежитие.

При оплате услуг по присмотру и уходу за детьми не нужно ждать три года — на ясли, няню и детский сад маткапитал можно тратить хоть сразу после рождения.

Использовать маткапитал на обучение родителей нельзя.

Раньше маткапитал можно было направить на оплату услуг организациям с лицензией на образование. Но скоро эти средства подойдут и для оплаты обучения у ИП — тоже при наличии лицензии. Закон принят в трех чтениях.

На обучение можно использовать часть материнского капитала, а остаток — на другие цели. Например, на ипотеку или ежемесячную выплату.

Маткапиталом можно оплатить образовательные услуги только в России. На зарубежный вуз его использовать нельзя.