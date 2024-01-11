7 человек погибли, 2 пострадали в ДТП с минивэном на трассе М-5

В результате ДТП на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области погибли 7 человек, 2 пострадали. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась 11 января в 3 часа ночи на 504 километре федеральной автодороги. По предварительным данным, водитель минивэна, ехавший в сторону Москвы, на встречке врезался в грузовик «Вольво» под управлением водителя 1991 года рождения.

В минивэне погибли 7 человек, 2 ранены.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Фото: t.me/Police_58