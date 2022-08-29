69-летней жительнице Тумы грозит уголовное наказание за торговлю алкоголем из жилого дома

Неоднократную торговлю спиртным из жилого дома в Туме пресекли участковые уполномоченные.
К уголовной ответственности сотрудники ОМВД по Клепиковскому району привлекают 69-летнюю местную жительницу, подозреваемую в неоднократной продаже алкоголя из квартиры жилого дома.
Ранее женщина уже привлекалась за это нарушение к административной и уголовной ответственности. Об этом сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.
Проверка выявила, что нарушительница вновь продаёт алкоголь из квартиры. Незаконный сбыт спиртного участковые пресекли и задокументировали.
Уголовная статья о повторной незаконной розничной продаже алкогольной продукции предусматривает штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы до года.