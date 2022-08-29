Понедельник, 29 августа, 2022
Татьяна Проводина

69-летней жительнице Тумы грозит уголовное наказание за торговлю алкоголем из жилого дома

Photo by form PxHere

Неоднократную торговлю спиртным из жилого дома в Туме пресекли участковые уполномоченные.

К уголовной ответственности сотрудники ОМВД по Клепиковскому району привлекают 69-летнюю местную жительницу, подозреваемую в неоднократной продаже алкоголя из квартиры жилого дома.

Ранее женщина уже привлекалась за это нарушение к административной и уголовной ответственности. Об этом сообщили в Управлении МВД по Рязанской области.

Проверка выявила, что нарушительница вновь продаёт алкоголь из квартиры. Незаконный сбыт спиртного участковые пресекли и задокументировали.

Уголовная статья о повторной незаконной розничной продаже алкогольной продукции предусматривает штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы до года.

Предыдущая статьяЖителей Рязанской области предупредили об усилении ветра
spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2022. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7